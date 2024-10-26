УПЛ. Карпаты - Оболонь 1:0. Пивовары закрепляются в зоне вылета

Эмоциональный подъем одних и моральный упадок других с легкостью прослеживались с первых секунд на стадионе "Украина". Все же "Карпаты" и "Оболонь" по-разному провели свои дерби в прошлом туре. "Львы" выиграли львовское противостояние, "пивовары" - были уничтожены в киевском.

Таким образом, подопечные Владислава Лупашко уже на старте поединка на правах хозяина захватили инициативу и контролировали мяч. Забитого гола также не пришлось ждать долго. Педросо классно увидел и забросил из глубины, Подлепенец качественно обработал кожаного и ворвался в штрафную площадку. А Бруниньо на скорости буквально вылетел на эту передачу, в одно касание переправив снаряд в ворота Рыбки.

После этого темп и общий ритм игры ощутимо упал. "Карпатам" некуда было спешить, а "Оболонь" как-то вообще сникла. Киевляне старались, не без этого, но довольно долго ничего не клеилось у них впереди. Эмоции Сергея Шищенко в принципе передавали общую картину. Коуч киевской команды заметно нервничал на тренерском мостике.

Впрочем, моментов с обеих сторон в целом было мало. 1-2 по ударам в первом тайме, на секунду. У "Карпат" тоже кроме эпизода со взятием ворот вспомнить что-то сложно. Красноречивая статистика, нечего добавить.

Во второй половине остроты тоже не особо прибавилось. Добавилось как раз фолов, стыков и физической борьбы. В основном коллективы действовали вязко и очень плотно. Тем не менее, в начале вторых 45 минут защитники "Карпат" сделали замечательный подарок гостям, для того, чтобы установить паритет на табло. Вышедший на замену Тарануха получил передачу на ход и вышел один на один с голкипером. Однако, удар у нападающего киевлян не получился от слова совсем. Ужасное исполнение, мягко говоря.

С течением времени, и с приближением к финальному свистку, игра наконец-то более-менее начала раскрываться. В первую очередь активнее действовали футболисты в черной форме. Но-но. Очень не хватало конструктива или креатива в завершающей стадии. Все сводилось к банальным решениям, или же неточным выстрелам.

"Карпаты" в основном действовали на удержание счета. Тоже на самом деле как-то не солидно - при домашней публике, да еще и против тотального аутсайдера. Хотя и понять подобную стилистику также можно. Еще близким к тому, чтобы сравнять счет был Мединский - мяч в нескольких сантиментрах (возможно, десятках) разминулся со стойкой.

Команды еще что-то пыхтели и пытались. Но, в итоге, счет 1:0 так и не изменился. Имеем вторую подряд победу для "Карпат" в украинском первенстве. И, очередное поражение для "Оболони"... Это как раз тот самый случай, когда хотели оба. Действительно. Желание, энтузиазм, неравнодушие за результат и нацеленность на воротах - все эти аспекты сегодня были, можно утверждать с уверенностью. Другой вопрос, что победил тот, кто продемонстрировал больше качества - то есть, "львы". У "пивоваров" с этим хуже.

Львовяне Владислава Лупашко опережают своего соседа по городу Льва в турнирной таблице, как минимум до матча этого тура с участием "Руха". А столичный коллектив Сергея Шищенко все глубже вязнет на дне, к сожалению.

11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 26-е октября

Львов, стадион "Украина"

Гол: Бруниньо 10

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Бабогло, Педросо, Адамюк - Очеретько (Чачуа 62), Клименко (Рябов 75), Бруниньо (Шах 76) - Подлепенец, Устименко (Невес 62), Костенко (Сакив 83).

Запасные: Домчак, Чачуа, Тлумак, Игор, Рябов, Кузык, Векляк, Шах, Сакив.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

"Оболонь": Рыбка - Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк - Витенчук (Слободян 67), Мороз (Тарануха 46) - Мединский, Черненко, Близниченко (Груша 67) - Суханов (Теслюк 77).

Запасные: Федоривский, Груша, Дубко, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Осман, Слободян, Тарануха, Теслюк, Чернов.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Предупреждения: Клименко 8, Педросо 18, Суханов 48, Чачуа 70, Рябов 86.

Арбитр: Цыбулько Евгений.