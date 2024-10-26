"Цвета часто использовались в украинской истории": Кривбасс провел матч в красно-черных футболках – ФОТО

Криворожский “Кривбасс” вышел на поле в матче 11-го тура УПЛ против “ЛНЗ” в необычной для себя форме. Команда сыграла в футболках черно-красного цвета.

“Черные и красные краски очень часто использовались в украинской истории, их сочетание можно было увидеть на флагах и майовцах, в одежде и украшениях, в росписи и быту простых украинцев.

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В качестве идеологических цветов они использовались запорожскими козаками, Украинскими Сечевыми стрелками во время Первой мировой войны. Именно красно-черное знамя поднимали солдаты УПА и сейчас наши воины идут с ним в бой. Эти цвета символизируют борьбу, сопротивление, неповиновение и путь к победе”, – объясняют в клубе.

Также “Кривбасс” отметил кроме исторической принадлежности к украинскому также и собственную потребность вернуть эти цвета. Они имеют особое значение для клуба.

“Для “Кривбасса” красный и черный – это цвета, в которых команда впервые получила бронзовые награды в далеком 1999-м. И вот через 25 лет криворожцы снова вышли на поле в этих цветах. Верим в Кривой Рог! Верим в Украину!” – говорится в заявлении.

После победы над черкасщанами "Кривбасс" обогнал ЛНЗ и переместился на пятое место в турнирной таблице.