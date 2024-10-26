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Была надежда у гостей, но упустили. Кривбасс забил третий в ворота ЛНЗ и поставил точку в матче

Премьер-лига
Обновлено

Драмбаев поставил точку

Была надежда у гостей, но упустили. Кривбасс забил третий в ворота ЛНЗ и поставил точку в матче

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" забил третий гол и поставил точку в поединке.

ЛНЗ подавал угловой. Все игроки переместились на половину поля "Кривбасса" в надежде получить балл. Защитники хозяев отбились.

Александр Драмбаев побежал в контратаку. В воротах ЛНЗ было пусто и защитники остались на половине поля "Кривбасса".

Защитник ускорился и забил гол в пустые ворота на пятой компенсированной минуте второго тайма.

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Видео гола:

"Кривбасс" набрал 17 очков и располагается на пятой строчке с игрой в запасе. ЛНЗ с 15 очками на строчку ниже.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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