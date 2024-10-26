Кобин прокомментировал возможное проведение матча против Шахтера на новом клубном стадионе

Василий Кобин выступил во флеш-зоне после встречи против "Александрии" (1:2).

"Арбитр хорошо отработал, бригада справилась с накалом и борьбой. Мы хорошо начали, но одна вылазка к нашим воротам и это приводит к голу. Команда теряет силы, надежду, и это влияет на игру.

Мы хотим побеждать и ребята делают все для того, но исполнительное мастерство легко не приобрести. Много потерь на ровном месте, в простых ситуациях. Вместо атаки на соперника мы много тратим сил на оборону. Если бы мы лучше работали с мячом, то имели бы больше моментов и меньше создавали моменты у наших ворот”.