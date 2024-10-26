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Кобин прокомментировал возможное проведение матча против Шахтера на новом клубном стадионе
Специалист ответил на вопросы журналистов УПЛ.ТБ
fckarpaty.org.ua
Василий Кобин выступил во флеш-зоне после встречи против "Александрии" (1:2).
"Арбитр хорошо отработал, бригада справилась с накалом и борьбой. Мы хорошо начали, но одна вылазка к нашим воротам и это приводит к голу. Команда теряет силы, надежду, и это влияет на игру.
Мы хотим побеждать и ребята делают все для того, но исполнительное мастерство легко не приобрести. Много потерь на ровном месте, в простых ситуациях. Вместо атаки на соперника мы много тратим сил на оборону. Если бы мы лучше работали с мячом, то имели бы больше моментов и меньше создавали моменты у наших ворот”.
Также тренер команды ответил на коррективы календаря. Поединок против "Шахтера", запланированный на 23 ноября, имеет статус домашнего.
“Я не буду ничего комментировать, пока ничего не знаю. Сегодня прожили – ждем следующий день. Сейчас какие-либо комментарии давать я не буду, потому что я не знаю, вот и все. Мы прожили сегодняшний день, двигаемся и ждем завтрашний день”, – заявил наставник.
Добавим, что декабрьские поединки с "Колосом" и "Зарей" также фигурируют в статусе домашних.
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