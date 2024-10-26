  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кобин прокомментировал возможное проведение матча против Шахтера на новом клубном стадионе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин прокомментировал возможное проведение матча против Шахтера на новом клубном стадионе

Премьер-лига

Специалист ответил на вопросы журналистов УПЛ.ТБ

Кобин прокомментировал возможное проведение матча против Шахтера на новом клубном стадионе

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Василий Кобин выступил во флеш-зоне после встречи против "Александрии" (1:2).

"Арбитр хорошо отработал, бригада справилась с накалом и борьбой. Мы хорошо начали, но одна вылазка к нашим воротам и это приводит к голу. Команда теряет силы, надежду, и это влияет на игру.

Мы хотим побеждать и ребята делают все для того, но исполнительное мастерство легко не приобрести. Много потерь на ровном месте, в простых ситуациях. Вместо атаки на соперника мы много тратим сил на оборону. Если бы мы лучше работали с мячом, то имели бы больше моментов и меньше создавали моменты у наших ворот”.

Также тренер команды ответил на коррективы календаря. Поединок против "Шахтера", запланированный на 23 ноября, имеет статус домашнего.

“Я не буду ничего комментировать, пока ничего не знаю. Сегодня прожили – ждем следующий день. Сейчас какие-либо комментарии давать я не буду, потому что я не знаю, вот и все. Мы прожили сегодняшний день, двигаемся и ждем завтрашний день”, – заявил наставник.

Добавим, что декабрьские поединки с "Колосом" и "Зарей" также фигурируют в статусе домашних.

По теме
yellow-arrow
Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Оболонь 1:0. Пивовары закрепляются в зоне вылета
yellow-arrow
Была надежда у гостей, но упустили. Кривбасс забил третий в ворота ЛНЗ и поставил точку в матче
Василий Кобин Ингулец (Петрово) Арена Ингулец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости