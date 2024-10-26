  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеИсточник раскрыл детали того, как выбирали арбитра на матч Динамо - Шахтер

Українське Класичне протистояння. "Динамо" против "Шахтера". Визитка нашего футбола. На данный момент киевляне имеют в своем активе 25 очков, в то время как "горняки" отстают на 6 зачетных пунктов. Либо команда Шовковского оторвется еще на три балла, либо коллектив Пушича сократит разрыв, а может дистанция останется прежней. Успеет ли "Динамо" физически восстановиться после поездки в Рим? Как долго "Шахтер" сможет висеть на воротах "бело-синих"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 октября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

По теме
yellow-arrow
Ротань: Не ожидали от соперника вертикальной игры. Вышли на второй тайм собраннее
yellow-arrow
Левый Берег - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Левый Берег - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости