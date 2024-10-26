Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Українське Класичне протистояння. "Динамо" против "Шахтера". Визитка нашего футбола. На данный момент киевляне имеют в своем активе 25 очков, в то время как "горняки" отстают на 6 зачетных пунктов. Либо команда Шовковского оторвется еще на три балла, либо коллектив Пушича сократит разрыв, а может дистанция останется прежней. Успеет ли "Динамо" физически восстановиться после поездки в Рим? Как долго "Шахтер" сможет висеть на воротах "бело-синих"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 октября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук