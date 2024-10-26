Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".
Українське Класичне протистояння. "Динамо" против "Шахтера". Визитка нашего футбола. На данный момент киевляне имеют в своем активе 25 очков, в то время как "горняки" отстают на 6 зачетных пунктов. Либо команда Шовковского оторвется еще на три балла, либо коллектив Пушича сократит разрыв, а может дистанция останется прежней. Успеет ли "Динамо" физически восстановиться после поездки в Рим? Как долго "Шахтер" сможет висеть на воротах "бело-синих"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 октября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО