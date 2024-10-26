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У Черкасс только одна победа осенью. Кривбасс – ЛНЗ 3:1. Обзор матча и видео голов

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У Черкасс только одна победа осенью. Кривбасс – ЛНЗ 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Кривбас

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Бронзовый призер УПЛ разобрался на своем поле с "фиолетовыми". Хрвое Илич открыл счет, а во втором тайме еще и отличился ассистом. Владислав Наумец сократил отставание до минимума через 10 минут после выхода на поле, но в компенсированное время криворожская команда закрыла вопрос о победителе. Единственный удар черкасского коллектива в створ оказался результативным.

"Кривбасс" поднимается на 5-ю строчку (17 очков). Впереди домашняя игра с "Рухом". ЛНЗ пока на 6-м месте (15 баллов), а 4 ноября встретится с "Зарей".

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Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ

Кривой Рог. Горняк

Кривбасс – ЛНЗ 3:1

Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+4 – Наумец, 78

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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