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У Черкасс только одна победа осенью. Кривбасс – ЛНЗ 3:1. Обзор матча и видео голов
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Фото: ФК Кривбас
Бронзовый призер УПЛ разобрался на своем поле с "фиолетовыми". Хрвое Илич открыл счет, а во втором тайме еще и отличился ассистом. Владислав Наумец сократил отставание до минимума через 10 минут после выхода на поле, но в компенсированное время криворожская команда закрыла вопрос о победителе. Единственный удар черкасского коллектива в створ оказался результативным.
"Кривбасс" поднимается на 5-ю строчку (17 очков). Впереди домашняя игра с "Рухом". ЛНЗ пока на 6-м месте (15 баллов), а 4 ноября встретится с "Зарей".
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Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ
Кривой Рог. Горняк
Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+4 – Наумец, 78
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