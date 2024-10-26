Третий сухой поединок львов подряд. Карпаты – Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола

Подопечные Лупашка одолели "пивоваров" во встрече, в которой было мало острых моментов с обеих сторон. Бразилец Бруниньо впервые забил в УПЛ. Уже к 18-й минуте футболисты команд получили 3 желтых карточки, но градус борьбы не вышел из-под контроля.

"Зелено-белые" поднимаются на 7-ю строчку (15 очков). 2 ноября "львы" будут принимать "Левый Берег". Столичный клуб остается 15-м (5 баллов). Впереди домашняя встреча с "Вересом".

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Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ

Львов. Стадион "Украина"

Карпаты – Оболонь 1:0

Гол: Бруниньо, 10