Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третий сухой поединок львов подряд. Карпаты – Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола
Удачный месяц для вице-чемпиона Первой лиги
fckarpaty.org.ua
Подопечные Лупашка одолели "пивоваров" во встрече, в которой было мало острых моментов с обеих сторон. Бразилец Бруниньо впервые забил в УПЛ. Уже к 18-й минуте футболисты команд получили 3 желтых карточки, но градус борьбы не вышел из-под контроля.
"Зелено-белые" поднимаются на 7-ю строчку (15 очков). 2 ноября "львы" будут принимать "Левый Берег". Столичный клуб остается 15-м (5 баллов). Впереди домашняя встреча с "Вересом".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ
Львов. Стадион "Украина"
Гол: Бруниньо, 10
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО