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Левый Берег - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В матче 11-го тура УПЛ "Левый Берег" в Киеве будет принимать "Зарю".
"Левый Берег" перед стартом сезона выглядел аутсайдером, но сейчас команда вне зоны прямого вылета. У команды проблемы в атаке, но два последних поединка ЛБ свел вничью 0:0.
Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
"Зарю" в нынешнем сезоне штормит. Нестабильность – главная черта. Но играя против потенциального аутсайдера – где еще брать очки?
Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у луганчан на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Левый Берег" — "Заря" состоится в воскресенье, 27 октября на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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