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Левый Берег - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Левый Берег - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 11-го тура УПЛ "Левый Берег" в Киеве будет принимать "Зарю".

"Левый Берег" перед стартом сезона выглядел аутсайдером, но сейчас команда вне зоны прямого вылета. У команды проблемы в атаке, но два последних поединка ЛБ свел вничью 0:0.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Зарю" в нынешнем сезоне штормит. Нестабильность – главная черта. Но играя против потенциального аутсайдера – где еще брать очки?

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у луганчан на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Левый Берег" — "Заря" состоится в воскресенье, 27 октября на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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