Фещук – о матче Динамо – Шахтер: Турнирная таблица сама подсказывает, что фаворитом являются киевляне

Бывший украинский нападающий Максим Фещук прокомментировал матч между "Динамо" и "Шахтером", который состоится завтра.

“ - Какой игры ожидаете?

- Хорошего напряжения, умной игры, много борьбы. Совершенно равные команды играют. Ожидаю большего, чем было в предыдущем Классическом в конце весны.

- Кому все же отдаете свое предпочтение в этом поединке?

- Турнирная таблица сама подсказывает, что фаворитом является "Динамо". Было усиление, команда сейчас более ровно играет в чемпионате, еще и в игре с “Ромой” была ротация. Поэтому считаю, что "Шахтеру" будет труднее, чем в предыдущем Классическом.

- Как будет влиять на матч то, что Марино Пушич сейчас находится под давлением из-за последних результатов "Шахтера" в этом сезоне?

- Этот матч может все изменить для него.

- Не считаете, что "Шахтер" будет действовать более агрессивно из-за этого, ведь им победа вроде как нужнее?

- Не думаю. Это классика, "Динамо" - "Шахтер". Это не битва тренеров, это битва клубов, истории.

- С каким счетом, по вашему мнению, закончится матч?

- Счет не скажу, но жду ничьей”, – сказал Фещук.