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Фещук – о матче Динамо – Шахтер: Турнирная таблица сама подсказывает, что фаворитом являются киевляне
Этот поединок может изменить все для Пушича
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Бывший украинский нападающий Максим Фещук прокомментировал матч между "Динамо" и "Шахтером", который состоится завтра.
“ - Какой игры ожидаете?
- Хорошего напряжения, умной игры, много борьбы. Совершенно равные команды играют. Ожидаю большего, чем было в предыдущем Классическом в конце весны.
- Кому все же отдаете свое предпочтение в этом поединке?
- Турнирная таблица сама подсказывает, что фаворитом является "Динамо". Было усиление, команда сейчас более ровно играет в чемпионате, еще и в игре с “Ромой” была ротация. Поэтому считаю, что "Шахтеру" будет труднее, чем в предыдущем Классическом.
- Как будет влиять на матч то, что Марино Пушич сейчас находится под давлением из-за последних результатов "Шахтера" в этом сезоне?
- Этот матч может все изменить для него.
- Не считаете, что "Шахтер" будет действовать более агрессивно из-за этого, ведь им победа вроде как нужнее?
- Не думаю. Это классика, "Динамо" - "Шахтер". Это не битва тренеров, это битва клубов, истории.
- С каким счетом, по вашему мнению, закончится матч?
- Счет не скажу, но жду ничьей”, – сказал Фещук.
"Динамо" и "Шахтер" сойдутся завтра, 27 октября, в Киеве. Начало матча запланировано на 18:00.
Сейчас киевляне идут на втором месте в турнирной таблице с 25 очками в активе, "Шахтер" занимает четвертое место с 19 очками. Лидирует "Александрия". После сегодняшней победы у нее 26 баллов.
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