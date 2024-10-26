Ротань: Не ожидали от соперника вертикальной игры. Вышли на второй тайм собраннее

Тренер "горожан" поделился впечатлениями от встречи.

"Не ожидали от соперника вертикальной игры, один в один, они всегда хорошо работали с мячом, выходили из обороны и создавали моменты благодаря правильному использованию свободных зон. Вышли на второй тайм собраннее. Понимали, что “Ингулец” хочет много борьбы и мы были уже готовы к этому”.

“И у Козака, и у Филиппова нет проблем с индивидуальным мастерством. Пожалуй, не их день в плане реализации. В плане игры я доволен ребятами. Если говорить о мастерстве, это больше касается молодых игроков. С опытом приходят моменты, как распорядиться [правильно].

Игроки хорошо будут спать, потому что истощены физически. С завтрашнего дня нужно думать о кубковом матче и уже нужно готовиться. Должны держать марку и работать с первой до последней минуты”, – заявил тренер.