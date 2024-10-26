Вернидуб – о голе Драмбаева: Александр 30 м пробегает за 3,73 секунды. Он точно не уступит в скорости Мудрику

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю победу в 11-м туре УПЛ на послематчевой пресс-конференции.

Ндомбази только у нас появился, ему ещё нужно время. Обладает неплохими качествами: скорость, дриблинг, хороший удар. Он целенаправленный, хорошо работает на тренировках”.

“Очень классная игра получилась, интенсивная. Ребята играли с желанием, причем обе команды. Эта победа позволяет нам двигаться дальше. Желаю, чтобы на каждую игру они шли с таким же желанием, самоотдачей и дисциплиной.

“Если взять последние матчи, то они мне понравились, не смотря на результат. Радует, что мы стали забивать, начали создавать больше голевых моментов. Ребята меня услышали и стали играть лучше в защите. Впереди интересные матчи: "Полесье", "Рух", "Колос". Последние вообще отобрали у "Полесья" очки, а по игре заслуживали на победу даже больше.

[О кроссе Драмбаева] В моей жизни я впервые вижу такой гол. Может быть, в хоккее разве что такое может быть. Но в целом не очень удивлен, ведь у Александра большая скорость. 30 м он пробегает за 3,73 секунды. Центральных защитников с такой скоростью очень мало. Не обижая Михаила Мудрика, но он точно ему не уступит в скорости", – заявил Вернидуб.