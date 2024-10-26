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Вернидуб – о голе Драмбаева: Александр 30 м пробегает за 3,73 секунды. Он точно не уступит в скорости Мудрику
Наставник команды ответил на вопросы журналистов
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю победу в 11-м туре УПЛ на послематчевой пресс-конференции.
“Очень классная игра получилась, интенсивная. Ребята играли с желанием, причем обе команды. Эта победа позволяет нам двигаться дальше. Желаю, чтобы на каждую игру они шли с таким же желанием, самоотдачей и дисциплиной.
Ндомбази только у нас появился, ему ещё нужно время. Обладает неплохими качествами: скорость, дриблинг, хороший удар. Он целенаправленный, хорошо работает на тренировках”.
“Если взять последние матчи, то они мне понравились, не смотря на результат. Радует, что мы стали забивать, начали создавать больше голевых моментов. Ребята меня услышали и стали играть лучше в защите. Впереди интересные матчи: "Полесье", "Рух", "Колос". Последние вообще отобрали у "Полесья" очки, а по игре заслуживали на победу даже больше.
[О кроссе Драмбаева] В моей жизни я впервые вижу такой гол. Может быть, в хоккее разве что такое может быть. Но в целом не очень удивлен, ведь у Александра большая скорость. 30 м он пробегает за 3,73 секунды. Центральных защитников с такой скоростью очень мало. Не обижая Михаила Мудрика, но он точно ему не уступит в скорости", – заявил Вернидуб.
"Кривбасс" замыкает топ-5.
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