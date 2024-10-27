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Карраско - о 3:1 с Кривбассом: Пока мы не пропустили гол, игра была ровной
Поделился своим мнением на послематчевой пресс-конференции
Фото: ФК ЛНЗ
Вчера "ЛНЗ" уступил "Кривбассу" со счетом 3:1.
Главный тренер Черкасской команды Андрес Карраско поделился мнениями о выездном поражении:
"Пока мы не пропустили гол, игра была ровной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. В первую очередь нужно было проявить характер, но не удалось забить второй гол".
"Кривбасс" - очень сильная команда. Нам не хватило злости в первом тайме. Очень трудно что-либо изменить, когда проваливаешь с самого начала матча. Если бы можно было изменить сразу половину команды, я бы это сделал".
Напомним, в следующем туре УПЛ "ЛНЗ" сыграет против "Зари", 4 ноября.
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