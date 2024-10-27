Карраско - о 3:1 с Кривбассом: Пока мы не пропустили гол, игра была ровной

Вчера "ЛНЗ" уступил "Кривбассу" со счетом 3:1.

Главный тренер Черкасской команды Андрес Карраско поделился мнениями о выездном поражении:

"Пока мы не пропустили гол, игра была ровной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. В первую очередь нужно было проявить характер, но не удалось забить второй гол".

"Кривбасс" - очень сильная команда. Нам не хватило злости в первом тайме. Очень трудно что-либо изменить, когда проваливаешь с самого начала матча. Если бы можно было изменить сразу половину команды, я бы это сделал".