  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Команда измучена". Шищенко – о результатах Оболони
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Команда измучена". Шищенко – о результатах Оболони

Премьер-лига

Очередное поражение

"Команда измучена". Шищенко – о результатах Оболони

Фото: Оболонь

Новина українською

Вчера, в рамках 11-го тура чемпионата Украины, львовские "Карпаты" одолели "Оболонь" с минимальным счетом 1:0.

Читайте такжеТретий сухой поединок львов подряд. Карпаты – Оболонь 1:0. Обзор матча и видео гола

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал выездное поражение:

"Команда измучена. Я не доволен действиями игроков. Ощущения очень разные. Были разные тайма. В первом тайме "Карпаты" забили и разрушили наши планы. Мы много ошибались, теряли мяч. Только во втором тайме команда начала играть.

Мы хотим побеждать. Сосредотачиваемся на чемпионате. У нас, конечно, еще будет кубковая игра, и там мы тоже хотим победить, но повторяю - сосредотачиваемся на чемпионате".

Напомним, в следующем туре "пивовары" сыграют против "Вереса". Сейчас "Оболонь" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
yellow-arrow
Морозюк: Игры Динамо против Шахтера играются на автопилоте, каким бы ты ни был истощен
yellow-arrow
Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости