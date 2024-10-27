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"Команда измучена". Шищенко – о результатах Оболони
Очередное поражение
Фото: Оболонь
Вчера, в рамках 11-го тура чемпионата Украины, львовские "Карпаты" одолели "Оболонь" с минимальным счетом 1:0.
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал выездное поражение:
"Команда измучена. Я не доволен действиями игроков. Ощущения очень разные. Были разные тайма. В первом тайме "Карпаты" забили и разрушили наши планы. Мы много ошибались, теряли мяч. Только во втором тайме команда начала играть.
Мы хотим побеждать. Сосредотачиваемся на чемпионате. У нас, конечно, еще будет кубковая игра, и там мы тоже хотим победить, но повторяю - сосредотачиваемся на чемпионате".
Напомним, в следующем туре "пивовары" сыграют против "Вереса". Сейчас "Оболонь" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.
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