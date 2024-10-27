"Команда измучена". Шищенко – о результатах Оболони

Вчера, в рамках 11-го тура чемпионата Украины, львовские "Карпаты" одолели "Оболонь" с минимальным счетом 1:0.

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал выездное поражение:

"Команда измучена. Я не доволен действиями игроков. Ощущения очень разные. Были разные тайма. В первом тайме "Карпаты" забили и разрушили наши планы. Мы много ошибались, теряли мяч. Только во втором тайме команда начала играть.

Мы хотим побеждать. Сосредотачиваемся на чемпионате. У нас, конечно, еще будет кубковая игра, и там мы тоже хотим победить, но повторяю - сосредотачиваемся на чемпионате".