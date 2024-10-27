Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Левый Берег" хоть и остается одним из аутсайдеров этого сезона Украинской Премьер-лиги, впрочем, дать бой могут каждому, даже если не удается получить результат. Вряд ли "Заря" может рассчитывать на легкую прогулку в этой игре, хоть они и считаются фаворитами.

Здесь планируется хорошее сражение с высокой мотивацией со стороны обоих коллективов, поэтому будет интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

27 октября. 13:00. Киев. "Арена Левый Берег"

Главный судья: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Трансляция: УПЛ ТВ

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