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Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Команда Виталия Первака попытается зацепиться за победу

Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

"Левый Берег" хоть и остается одним из аутсайдеров этого сезона Украинской Премьер-лиги, впрочем, дать бой могут каждому, даже если не удается получить результат. Вряд ли "Заря" может рассчитывать на легкую прогулку в этой игре, хоть они и считаются фаворитами.

Здесь планируется хорошее сражение с высокой мотивацией со стороны обоих коллективов, поэтому будет интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

27 октября. 13:00. Киев. "Арена Левый Берег"

Главный судья: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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