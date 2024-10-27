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Левый Берег – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Команда Виталия Первака попытается зацепиться за победу
Фото: ФК Лівий берег
"Левый Берег" хоть и остается одним из аутсайдеров этого сезона Украинской Премьер-лиги, впрочем, дать бой могут каждому, даже если не удается получить результат. Вряд ли "Заря" может рассчитывать на легкую прогулку в этой игре, хоть они и считаются фаворитами.
Здесь планируется хорошее сражение с высокой мотивацией со стороны обоих коллективов, поэтому будет интересно.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
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Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
27 октября. 13:00. Киев. "Арена Левый Берег"
Главный судья: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Трансляция: УПЛ ТВ
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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