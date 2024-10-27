Морозюк: Игры Динамо против Шахтера играются на автопилоте, каким бы ты ни был истощен

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк поделился своими мыслями по поводу сегодняшнего украинского дерби.

Я бы хотел увидеть качественную игру в исполнении обеих команд. "Шахтер" будет более агрессивным из-за отставания, "Динамо", может, сыграет на результат.

Сейчас очень влияет эффект накопленной усталости. Летом наши в Европе выглядели более свежими. Это очень тяжело, особенно во время войны. Я не представляю, как постоянно находиться в транзитном режиме, при этом добывая результат. Преимущественно в "Динамо" играет молодежь, которая приобретает первый опыт. Я не ожидаю ничего в Европе, а в чемпионате хочется видеть более яркой игры. Я могу футбол смотреть хоть сутками, но сейчас смотреть чемпионат Украины просто не интересно.

"Динамо" против "Ромы" сыграло в три центрбека. Стоит ожидать нестандартных шагов со стороны "Шахтера"?

Я думаю, что каждая из команд может сделать сюрприз. Но вряд ли мы увидим "Динамо" в три центрбека. Стояла задача меньше задействовать лидеров и поберечь их на Класичне. Те игроки, которые с первых минут вышли в Риме, идеально подошли под эту модель.

"Шахтер" уже вернулся в Украину, тогда как "Динамо" сделало это позже. Это может как-то дополнительно повлиять на шансы команд то, что киевляне сыграли матч в четверг, а дончане — еще во вторник?

Игры "Динамо" против "Шахтера" играются на автопилоте, каким бы ты ни был истощен. Дополнительной мотивации и искать не надо. На поле ты уже не чувствуешь. Психологический и физический аспекты выходят на первый план. Дополнительные два дня восстановления для "Шахтера" не играют большой роли, потому что "Динамо" в плане физики и длинной скамейки может хорошо подойти к "Классическому".

Обе команды хватит на очную дуэль физически и психологически, имея мало времени на восстановление?

Эмоции и страсти будут на поле, а как их разбросают команды на 90 минут — сказать трудно. В таких играх важна роль лидеров, которые способны повести команды за собой. Я много пережил матчей "Динамо" против "Шахтера" на юношеском уровне, молодежном, взрослом. На каком месте команды бы не находились, очные поединки ты не мог предугадать.

В чем нынешние команды сильнее друг друга?

Для меня сейчас "Динамо" более сбалансировано и показывает более целостный рисунок игры. Не всегда он стабилен, но нет каких-то провалов. "Шахтер" имеет не лучшую динамику. Сейчас нет большой разницы между обеими командами.