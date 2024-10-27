Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер

Бывший тренер "Ингульца" Сергей Ковалец рассказал о нынешних возможностях киевского "Динамо" и "Шахтера" и поделился своим мнением о характере предстоящей игры.

Все болельщики с нетерпением ждут игру между "Динамо" и "Шахтером", – сказал он. – Во-первых, на сегодняшний день донецкая команда является чемпионом, а "Динамо" лидирует в таблице, опережая горняков на 6 очков. Хотя эта игра и не будет решающей, но если киевляне выиграют, то с большой долей вероятности можно будет говорить, что они завоюют чемпионское звание. Во-вторых, оба участника дерби являются единственными нашими клубами, которые играют в еврокубках, и в шести матчах на двоих забили ноль мячей. И этот факт является достаточно интересным, ведь, пожалуй, никогда в нашей истории такого еще не было.

Конечно, можно говорить о том, что идет страшная война и команды часто сталкиваются с вопросом логистики. Но искать причины прежде всего нужно в себе. И когда говорят об уровне нашей Премьер-лиги, объясняя этим слабые выступления на евроарене, то мы просто ищем себе алиби. В свое время Валерий Лобановский это вообще не говорил – ни футболистам, ни прессе. Хотя он сам понимал, что в чемпионате Украины, когда "Динамо" выходило в полуфинал Лиги чемпионов, эта команда была гегемоном. Главный тренер динамовцев тогда осознавал, что если он на этом будет сосредотачивать хоть какое-то внимание, это в определенной степени будет давать его игрокам алиби. Наоборот – Лобановский готовил команду на достаточно высоком уровне. В-третьих, если говорить об украинском классико, то наблюдается большой ажиотаж. Насколько мне известно, билетов на матч уже нет, а количество просмотров по телевидению будет одним из самых больших.

Что скажете о нынешних возможностях динамовцев?

Александр Шовковский поднял "Динамо" в чемпионате на хороший уровень. По сравнению с этим же периодом прошлого года, когда возглавляемая Мирчей Луческу команда дважды проиграла "Шахтеру" и имела большой отрыв от динамовцев, сейчас многое изменилось. Все понимают, что если "Шахтер" проиграет этот матч, то "Динамо" будет иметь большие шансы стать чемпионом.

Каким вам видится характер этого поединка?

Скажу так: кто будет более агрессивно отбирать мяч в середине поля, у того и будет больше шансов выиграть эту дуэль.

Вы, как бывший футболист "Динамо", видимо, будете болеть в дерби за команду Шовковского?

Да, конечно. Хотя бы с точки зрения того, что в "Динамо" работает украинский тренер, с которым мы вместе поиграли. Мне кажется, что Александр Шовковский больше руководит командой, чем Марино Пушич.

Спрогнозировать счет рискнете?

Думаю, что будет ничья, 2:2.