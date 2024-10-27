Украинское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 11 тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Шахтером". Этот поединок всегда пользуется спросом на зрительское внимание. На этот раз также он его не обошел. По крайней мере, то ограниченное количество билетов, которое разрешено продавать на стадион имени Валерия Лобановского, было реализовано в очень короткие сроки.

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Команды идут на вершине турнирной таблицы. Правда, сейчас "Александрия" лидирует в чемпионате. Чтобы обогнать ее, "Динамо" нужна сегодня победа. А "Шахтер" уступает "горожанам" семь очков, поэтому он максимум может сделать один шаг к пальме первенства.

Чемпионат Украины, 11 тур

27 октября, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)

Главный арбитр: Николай Балакин

Прямая трансляция: 2+2, УПЛ ТВ, YouTube "Динамо", FootballHub

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