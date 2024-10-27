Артём Милевский: Пусть Ванат уже доказывает и забивает

Артём Милевский поделился ожиданиями от матча киевского "Динамо" против "Шахтера".

Я вот прямо сейчас буду пересматривать старые матчи "Динамо" против "Шахтера". "Динамо" против "Ромы" играло в резервном составе и было понятно, что идет подготовка к матчу с "Шахтером". Все переживают, я не исключение. Я буду работать на этом матче в студии FootballHub вместе с Жекой Селезневым. Будем вспоминать, кто больше забил в "Классическом".

Давайте поиграем в "угадайку". Спрогнозируйте счет.

Верю, что "Динамо" победит 1:0. Пусть Ванат уже доказывает и забивает.

Какой самый памятный матч против "Шахтера" для вас?

Мне очень запомнилось дерби на стадионе им. Лобановского, когда я дубль положил и Ярмола третий забил. Помню, бегу на 86-й минуте возле бровки и слышу мелодию "Футбольного Уикенда", который Александр Анатольевич Денисов вел. Ух, как меня это взбодрило. Получайте оранжевые - 3:0!

Еще очень запомнился ответный матч полуфинала Кубка УЕФА на "Донбасс Арене". Атмосфера в Донецке была супер, жаль, что не выиграли, но это футбол. А вообще, в наших матчах постоянно драки были, желтые, красные карточки. Сейчас не хватает этого вайба, что был раньше. Скучаю по этому.