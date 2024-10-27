Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артём Милевский: Пусть Ванат уже доказывает и забивает
Вспомнил прошлые матчи
Фото: Instagram
Артём Милевский поделился ожиданиями от матча киевского "Динамо" против "Шахтера".
Я вот прямо сейчас буду пересматривать старые матчи "Динамо" против "Шахтера". "Динамо" против "Ромы" играло в резервном составе и было понятно, что идет подготовка к матчу с "Шахтером". Все переживают, я не исключение. Я буду работать на этом матче в студии FootballHub вместе с Жекой Селезневым. Будем вспоминать, кто больше забил в "Классическом".
Давайте поиграем в "угадайку". Спрогнозируйте счет.
Верю, что "Динамо" победит 1:0. Пусть Ванат уже доказывает и забивает.
Какой самый памятный матч против "Шахтера" для вас?
Мне очень запомнилось дерби на стадионе им. Лобановского, когда я дубль положил и Ярмола третий забил. Помню, бегу на 86-й минуте возле бровки и слышу мелодию "Футбольного Уикенда", который Александр Анатольевич Денисов вел. Ух, как меня это взбодрило. Получайте оранжевые - 3:0!
Еще очень запомнился ответный матч полуфинала Кубка УЕФА на "Донбасс Арене". Атмосфера в Донецке была супер, жаль, что не выиграли, но это футбол. А вообще, в наших матчах постоянно драки были, желтые, красные карточки. Сейчас не хватает этого вайба, что был раньше. Скучаю по этому.
Популярное сейчас
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона
- Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико
- Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue