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Левый Берег – Заря: стартовые составы на матч
Первак против Бартуловича
Фото: ФК Лівий Берег
В поединке 11 тура чемпионата Украины "Левый Берег" дома примет "Зарю". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Левый Берег": Механив – Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней – Спиваков, Акимов, Дедух – И. Когут, Сухоручко, Синица.
- Запасные хозяев: Сташкив, Фастов, Дударенко, Самар, Косовский, Банада, М. Когут, Галас, Непейпиев, Войцеховский, Кобзарь.
- "Заря": Турбевский – Рейс, Джордан, Эскинья, Вантух – Башич – Слесарь, Волошин, Яцик, Горбач – Будкивский.
- Запасные гостей: Сапутин, Тронтель, Алексей Гусев, Кирюханцев, Нваэзе, Мичин, Хахлев, Дришлюк, Кораблин, Вакула, Супряга.
"Заря" находится на девятом месте в УПЛ, "Левый Берег" идет на 14 позиции.
За ходом событий матча следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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