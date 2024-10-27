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Левый Берег – Заря: стартовые составы на матч

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Левый Берег – Заря: стартовые составы на матч

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

В поединке 11 тура чемпионата Украины "Левый Берег" дома примет "Зарю". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Левый Берег": Механив – Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней – Спиваков, Акимов, Дедух – И. Когут, Сухоручко, Синица.
  • Запасные хозяев: Сташкив, Фастов, Дударенко, Самар, Косовский, Банада, М. Когут, Галас, Непейпиев, Войцеховский, Кобзарь.
  • "Заря": Турбевский – Рейс, Джордан, Эскинья, Вантух – Башич – Слесарь, Волошин, Яцик, Горбач – Будкивский.
  • Запасные гостей: Сапутин, Тронтель, Алексей Гусев, Кирюханцев, Нваэзе, Мичин, Хахлев, Дришлюк, Кораблин, Вакула, Супряга.

"Заря" находится на девятом месте в УПЛ, "Левый Берег" идет на 14 позиции.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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