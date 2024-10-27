Обсуждаемый пенальти и рекордсмен Будковский. УПЛ. 11 тур. Левый Берег - Заря 0:2

В 11-м туре УПЛ крайне нестабильная в текущем сезоне "Заря" приехала в гости к "Левому Берегу", который свои два последних матча в чемпионате свел вничью 0:0.

Первак по сравнению с прошлым матчем с "Полесьем" несколько перетрусил линию обороны, при этом выставив традиционную схему 4-1-4-1.

У "Зари" по сравнению с прошлым туром оказалось два изменения в составе – Волошин и Слесар в центре поля заменили Мичина и Антюха. И потеря последнего, который заболел, выглядела главной кадровой проблемой команда. Ну и единственным центрфорвардом луганчан традиционно оказался Будковский.

Первый тайм команды выдали довольно равный и в то же время, довольно скучный. Луганчане на старте поединка старались играть на мяче, однако как-то банально просто и много ошибались. Пару обрезок и неточных пасов привели к тому, что "Левый Берег" в начале матча больше обострял, и дважды создавал намеки на моменты – сначала после обрезки Джордана Сухоручко почти вывалился один на один и Эскинье в идеальном подкате пришлось спасать ситуацию. Затем еще и Турбаевский отдал пас на соперника, но острейший прострел с фланга от Синицы так никто и не замкнул.

"Заря" немного расшевелилась к концу тайма, и Механиву после стандартов с флангов пришлось действительно спасать ситуацию.

Ну а уже в компенсированное к первому тайму время случился апогей и катарсис! После очередного навеса с флангового штрафного Механив еще раз потянул удар Башича головой, и Будковского, который мчался на добивание, зацепил Якимов. Или не зацепил… На доступных повторах контакта мы не увидели, судья Евтухов долго слушал ВАР, затем пошел смотреть сам, и в итоге, поставил 11 метров для гостей, который реализовал сам пострадавший. Такое вот внезапное развитие событий приключилось…

На второй тайм хозяева выходили с явным настроем изменить ситуацию, но все как-то банально завершилось после небанального гола от Яцыка уже на 50-й минуте. Удар у Александра выдался действительно вышел красивейший, метров с 30-ти, низом, точно под штангу. Еще и Механив запоздал с прыжком, так как мяч вынырнул из-за своего же защитника…

0:2, и лавочку можно было закрывать… Нет, ЛБ, конечно пытался что-то изменить, в концовке даже устроил подобие навала, но луганчане уверенно отбились, или может класса исполнителей у хозяев не хватило забить хотя бы один гол.

Победа "Зари", почти уверенная, если бы не споры с пенальти, и луганчане сразу же подтянулись на 6-е место в таблице. Еще и Будковский забил свой 27-й гол за "Зарю" в чемпионате Украины и стал лучшим бомбардиром черно-белых в чемпионатах УПЛ.

Ну а "Левый Берег" остается на своих позициях. Команда продолжает свою безвыигрышную серию, которая составляет уже 6 матчей.

11-й тур УПЛ, сезон 2024/25

27 октября, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Дмитрий Евтухов (Днепр)

"Левый Берег" (Киев) – "Заря" (Луганск) 0:2

Голы: Будковский (45+9), Яцык (50)

Предупреждения: Синица, Якимив - Эскинья, Кирюханцев, Джордан

"Левый Берег": Механив, Астахов, Семенов, Якимив, Шаповал, Сидней (Николай Когут, 55), Спиваков (Приходько, 46), Дедух, Когут Иван (Галас, 71), Синица (Войцеховский, 85), Сухоручко (Кобзар, 71)

"Заря": Турбаевский, Джордан (Кирюханцев, 46), Эскинья (Мичин, 46), Вантух, Жуниор, Башич, Яцик, Слесар (Тронтель, 84), Волошин (Дришлюк, 66), Горбач (Супряга, 66), Будковский