Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илич – о 3:1 с ЛНЗ: Обсуждали с командой, что должны продолжать играть в том же духе
Удача в новой форме
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич прокомментировал домашнюю победу над черкасским "ЛНЗ", 3:1.
Я считаю, что заслужили этот успех, ведь контролировали игру с начала и до конца. Мы выигрывали после первого тайма. В перерыве обсуждали с командой, что должны продолжать играть в том же духе, как и в первом тайме. В начале второго забили еще один гол, однако вскоре пропустили, и, с тех пор, чувствовали напряжение до последних минут. Слава Богу, мы забили еще один мяч, и вопрос о победителе был снят.
Ты стал автором первого гола. Вспомни, как тебе это удалось?
Да, я счастлив, что забил и помог "Кривбассу" победить. Увидел Микитишина, который бежал по флангу и выполнил подачу. Далее Твердохлеб сбросил мяч мне на ногу, после чего я попал в дальний угол. Спасибо партнерам за этот гол.
Можно ли так сказать, что новая форма оказалась фартовой для нашей команды?
Мне очень понравилась наша новая форма. Я надеюсь, что мы будем играть больше матчей в этом красно-черном комплекте.
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Обогнал Гвардиолу. У Флика лучше статистика, чем у легендарного тренера Барсы
- "С Куртуа все было бы иначе". Что писала испанская пресса об игре Андрея Лунина в матче с Барселоной
- Победы Александрии, Кривбасса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue