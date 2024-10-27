Илич – о 3:1 с ЛНЗ: Обсуждали с командой, что должны продолжать играть в том же духе

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич прокомментировал домашнюю победу над черкасским "ЛНЗ", 3:1.

Я считаю, что заслужили этот успех, ведь контролировали игру с начала и до конца. Мы выигрывали после первого тайма. В перерыве обсуждали с командой, что должны продолжать играть в том же духе, как и в первом тайме. В начале второго забили еще один гол, однако вскоре пропустили, и, с тех пор, чувствовали напряжение до последних минут. Слава Богу, мы забили еще один мяч, и вопрос о победителе был снят.

Ты стал автором первого гола. Вспомни, как тебе это удалось?

Да, я счастлив, что забил и помог "Кривбассу" победить. Увидел Микитишина, который бежал по флангу и выполнил подачу. Далее Твердохлеб сбросил мяч мне на ногу, после чего я попал в дальний угол. Спасибо партнерам за этот гол.

Можно ли так сказать, что новая форма оказалась фартовой для нашей команды?

Мне очень понравилась наша новая форма. Я надеюсь, что мы будем играть больше матчей в этом красно-черном комплекте.