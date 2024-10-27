Самуэль Нонго: Считаю, что Верес сейчас занимает значительно ниже место в турнирной таблице, чем заслуживает

Вингер "Верес" Самуэль Нонго рассказал о том, как проходит его адаптация в Ровно.

Самуэль, расскажи о решении переехать в Украину - почему выбрал "Верес"?

Решение о продолжении карьеры в Ровно далось непросто. Много думал над этим. Мы очень много разговаривали со спортивным директором клуба Юрием Габовдой, с главным тренером Олегом Шандруком. Они рассказывали о планах развития и перестройки клуба, об инфраструктуре для тренировок и восстановления. Говорили о стиле футбола, в который играет команда. Их взгляды на эти вещи совпали с моими. Поэтому я здесь и я не разочарован увиденным.

Оправдались ли твои представления об Украине и Ровно? Совпали ли ожидания и реальность, с которой встретился здесь?

Приятно удивлен добротой здешних людей. Все, кого я до сих пор встречал - были очень доброжелательными. Мне все нравится.

Расскажи, как приняли тебя в команде?

В команде все приняли прекрасно. Да, пока чувствую языковой барьер в общении. Продолжается процесс адаптации. Но все это - временные трудности. Стараюсь упорно работать на тренировках и очень хочу как можно быстрее сыграть за "Верес" в официальном матче.

Какое уже впечатление сложилось от игры новой команды? Какие, по твоему мнению, турнирные задачи способна решать эта команда?

Мне нравится стиль футбола, который от команды требует тренерский штаб. Не просто бить мяч вперед, а строить осмысленную игру с быстрым переходом от обороны в атаку. Считаю, что "Верес" сейчас занимает значительно ниже место в турнирной таблице, чем заслуживает. Эта команда точно способна на большее, чем борьба за выживание.

Какие задачи ставишь перед собой в новом сезоне?

Конечно, хотелось бы приносить команде как можно больше пользы на поле. Забивать мячи, отдавать передачи.

Что знаешь об украинском чемпионате? Следил ли раньше за этим турниром?

Не могу назвать себя знатоком украинского футбола. Но, как и все, слышал о "Шахтере", "Динамо" и некоторых других клубах. Сейчас интересуюсь нашими соперниками значительно больше. В общем, заметно, что чемпионат имеет большую интригу. Это всегда хорошо, потому что вызывает больший интерес болельщиков.