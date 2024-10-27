Бывший ассистент главного тренера Шахтера: В психологическом плане у Динамо преимущество

Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо поделился ожиданиями от игры "Динамо" – "Шахтер".

Какой матч ожидаете сегодня от "Динамо" и "Шахтера", по какому сценарию он может происходить? Кто будет более активным, а кто более пассивным?

Такие матчи всегда напряженные, вы сами знаете их историю Встречаются два гранда, думаю, что за самое высокое место в этом сезоне, поэтому в любом случае ожидаю напряженного матча

Наверное, в психологическом плане преимущество имеет "Динамо", есть отрыв, запас очков в турнирной таблице Для них этот матч не будет катастрофическим, если они потеряют очки Для "Шахтера" - это матч, в котором нельзя терять очки, потом будет трудно догнать киевлян

Поэтому считаю, что "Шахтер" будет действовать больше с позиции силы, пытаться играть первым номером, более агрессивно Это как загнанный зверь - нужно выигрывать у "Динамо", потому что больше некуда деваться

Марино Пушич сейчас под давлением из-за таких неудачных результатов, как это может повлиять на игру?

"Шахтер" - команда, в которой ты в каждом матче находишься под давлением, скажу откровенно, даже когда ты играешь против любого соперника в чемпионате, если это даже не "Динамо", особенно, когда нет комфортного отрыва по очкам Каждый матч как последний, ты не имеешь право терять Сейчас горняки в таком положении

Но игроки много сыграли таких матчей в течение последних 2-3 лет, если говорить именно об этих футболистах И за сборную они сыграли много таких игр, когда не имеешь права на ошибку, в Лиге чемпионов То есть они уже имеют этот опыт, поэтому этот матч для них не является настолько критическим Они уже достаточно сыграли и имеют опыт этих матчей

Как вы думаете, для этого "Динамо", этой команды Александра Шовковского, удобнее будет играть от соперника в этом матче? Или вы ожидаете, что киевляне также будут пытаться навязать свою игру?

В этом сезоне "Динамо" показывает, что они, по моему мнению, находятся на правильном пути, показывают хороший и зрелищный футбол, пытаются это делать Они практически в каждом матче играют с позиции силы Это будет зависеть от того, какая команда будет больше владеть мячом благодаря прессингу и будет строить атаки

"Динамо" имеет быстрых футболистов, которые хорошо пользуются пространством: Ванат, Волошин, Кабаев, Брагару, который может выйти на замену и усилить команду Киевляне имеют много игроков, которые могут хорошо использовать это пространство, а также футболистов, которые могут отдать на них передачу Тот же Шапаренко, Бражко, Михавко Поэтому они будут этим пользоваться

Это также можно сказать и о "Шахтере" Горняки также имеют игроков, которые удачно используют свободное пространство и имеют хороший тайминг для открывания Поэтому я ожидаю чрезвычайно интересный матч

Насколько критична потеря Ярмоленко и Пихаленка для "Динамо"?

Да, эти игроки помогли бы команде Чем больше ты имеешь в своей обойме игроков, тем легче для тренера Но в этом сезоне "Динамо" отличается тем, что имеет скамейку для запасных Они имеют 2 равноценных состава, на каждую позицию киевляне имеют 2 равноценных игрока, которые конкурируют между собой Это "Динамо" доказывало не раз, Шовковский делал достаточно широкую ротацию, менял по 5-6 игроков, но рисунок игры команды не менялся, а принципы игры команды каждый игрок на поле выполнял

Сила "Динамо" в этом сезоне в том, что команда имеет 2 равноценных состава, могут позволить себе безболезненную ротацию, даже играя в еврокубках

Александр Шовковский воспользовался этой ротацией в матче с "Ромой" в Лиге Европы Это должно помочь команде?

Посмотрим В общем - да, потому что он, наверное, сознательно на это шел, потому что у него было меньше времени на подготовку к этой игре после еврокубков Возможно, он пошел на такой шаг

Какой ваш прогноз на матч?

Думаю, что "Шахтер" победит, или точно не проиграет в этой игре Они уже имеют опыт таких игр, когда вас уже прижали к стене, когда матч является решающим Уже отступать некуда Также уровень мастерства некоторых игроков, тех же иностранцев Для этого их и приобрели, чтобы они в таких матчах показывали, для чего их брали за такие деньги.