Лидер Зари пропускает матч против Левого Берега: названа причина

"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура УПЛ.

Один из лидеров луганчан Денис Антюх не попал в заявку команды. Журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков сообщает, что причина этому – болезнь игрока. Об этом рассказали в клубе.

Такая же ситуация с запасным голкипером Дмитрием Мацапурой.

Текущий контракт Антюха с "Зарей" завершается в конце сезона. В этом чемпионате на его счету пять результативных передач в 10 матчах.

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