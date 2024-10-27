  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Зари пропускает матч против Левого Берега: названа причина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Зари пропускает матч против Левого Берега: названа причина

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданно не попал в заявку

Лидер Зари пропускает матч против Левого Берега: названа причина

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура УПЛ.

Один из лидеров луганчан Денис Антюх не попал в заявку команды. Журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков сообщает, что причина этому – болезнь игрока. Об этом рассказали в клубе.

Такая же ситуация с запасным голкипером Дмитрием Мацапурой.

Текущий контракт Антюха с "Зарей" завершается в конце сезона. В этом чемпионате на его счету пять результативных передач в 10 матчах.

За ходом событий второго тайма следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
"Киевлян можно будет поздравить с чемпионством": Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер
yellow-arrow
Обсуждаемый пенальти и рекордсмен Будковский. УПЛ. 11 тур. Левый Берег - Заря 0:2
yellow-arrow
Яцык дальним ударом удвоил преимущество Зари. Луганчане забили Левому Берегу на старте второго тайма – ВИДЕО
Заря (Луганск) Денис Антюх Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дмитро Вєнков в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости