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Лидер Зари пропускает матч против Левого Берега: названа причина
Неожиданно не попал в заявку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура УПЛ.
Один из лидеров луганчан Денис Антюх не попал в заявку команды. Журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков сообщает, что причина этому – болезнь игрока. Об этом рассказали в клубе.
Такая же ситуация с запасным голкипером Дмитрием Мацапурой.
Текущий контракт Антюха с "Зарей" завершается в конце сезона. В этом чемпионате на его счету пять результативных передач в 10 матчах.
За ходом событий второго тайма следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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