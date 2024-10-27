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Заря открыла счет в матче против Левого Берега благодаря пенальти на 45+9 минуте – ВИДЕО
Долго просматривали VAR
Фото пресслужби ФК "Зоря"
"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура чемпионата Украины. Первый тайм завершился минимальным преимуществом луганчан в счете.
Арбитр компенсировал три минуты. На второй – произошел эпизод в штрафной, которую судьи разбирали с помощью видеопросмотра. В конце концов там они увидели фол Якимива против Филиппа Будковского и назначили пенальти.
Сам капитан и выполнил удар из точки. На 45+9 минуте Будкивский попал в левый угол ворот киевлян.
Это третий гол Филиппа в нынешнем сезоне. Включая этот матч, он провел восемь встреч.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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