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Тренеры объявили стартовые составы на матч Верес - Ворскла
Матч начнется в 15:30
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В рамках 11-го тура УПЛ между собой встретятся "Верес" и "Ворскла". Тренеры выбрали такой стартовый состав:
"Верес": Когут - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Яго, Клец - Луан, Степанюк, Мрвалевич, Шарай.
Запасные: Ющишин, Кожухарь, Протасевич, Чечер, Мельник, Кучеров, Баран, Дахновский, Нонго, Годя, Гайдучик.
"Ворскла": Исенко - Черноморец, Гучек, Хрипчук, Пердута - Бацула, Челядин, Скляр, Кане - Ковталюк, Иеде.
Запасные: Домолега, Корниенко, Ндукве, Кулаковский, Островский, Изотор, Нестеренко
Матч "Верес - Ворскла" состоится в Ровно и начнется в 15:30. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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