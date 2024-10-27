Тренеры объявили стартовые составы на матч Верес - Ворскла

В рамках 11-го тура УПЛ между собой встретятся "Верес" и "Ворскла". Тренеры выбрали такой стартовый состав:

"Верес": Когут - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Яго, Клец - Луан, Степанюк, Мрвалевич, Шарай.

Запасные: Ющишин, Кожухарь, Протасевич, Чечер, Мельник, Кучеров, Баран, Дахновский, Нонго, Годя, Гайдучик.

"Ворскла": Исенко - Черноморец, Гучек, Хрипчук, Пердута - Бацула, Челядин, Скляр, Кане - Ковталюк, Иеде.

Запасные: Домолега, Корниенко, Ндукве, Кулаковский, Островский, Изотор, Нестеренко

Матч "Верес - Ворскла" состоится в Ровно и начнется в 15:30. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.