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Стало известно, какие игроки Карпат получили отдых перед матчем с Рухом

Премьер-лига

Игра 29 октября

Стало известно, какие игроки Карпат получили отдых перед матчем с Рухом

Фото пресслужби ФК "Карпати"

Новина українською

Александр Кемкин и Стенио отдыхают перед дерби с "Рухом".

По имеющейся информации, эти два игрока отсутствовали во вчерашней игре "Карпат" против "Оболони". В СМИ появились новости, что лидеры львовян не участвовали в матче с "пивоварами" из-за травмы или дисквалификации. Однако, как оказалось, тренерский штаб "зелено-белых" дал им отдохнуть перед еще одним дерби с "Рухом".

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Напомним, что 21 октября "Карпаты" обыграли "Рухом" с минимальным счетом 1:0. Предстоящая встреча этих двух команд состоится в рамках Кубка Украины, матч пройдет 29 октября.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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