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"60 ударов и 44 сейвы". Костышин сватает в сборную Украины голкипера Ингульца
Конкуренция Лунину и Трубину
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Помощник тренера Руслан Костышин поделился своим мнением по поводу того, кого нужно вызвать в сборную Украины.
"Калюжный в сборной – все его любят. Теперь пора вызвать Паламарчука. Он тоже заслуживает. Почему нет? Если нам на телевидении сказали, что 60 ударов и 44 сейвы, то, наверное, он заслуживает попасть в сборную", - сказал Костышин.
Напомним, в этом сезоне голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук принял участие в 11 матчах в рамках УПЛ, пропустил 18 мячей, два матча он выстоял на "ноль".
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