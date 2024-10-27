"60 ударов и 44 сейвы". Костышин сватает в сборную Украины голкипера Ингульца

Помощник тренера Руслан Костышин поделился своим мнением по поводу того, кого нужно вызвать в сборную Украины.

"Калюжный в сборной – все его любят. Теперь пора вызвать Паламарчука. Он тоже заслуживает. Почему нет? Если нам на телевидении сказали, что 60 ударов и 44 сейвы, то, наверное, он заслуживает попасть в сборную", - сказал Костышин.

Напомним, в этом сезоне голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук принял участие в 11 матчах в рамках УПЛ, пропустил 18 мячей, два матча он выстоял на "ноль".