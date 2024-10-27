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УПЛ. Верес - Ворскла 2:2. Зрелищный дебют Максимова после возвращения

Премьер-лига

"Зелёно-белые" упускают победу в концовке поединка

УПЛ. Верес - Ворскла 2:2. Зрелищный дебют Максимова после возвращения

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 11-й тур

27 октября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: София Причина (Львовская область)

"Верес" – "Ворскла" 2:2

Голы: Мрвальевич 28, Гайдучик 86 - Ковталюк 68, Корниенко 78

"Верес": Когут - Куция (Протасевич 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Яго (Кучеров 80), Клец - Луан (Дахновский 61), Степанюк (Годя 75), Мрвальевич (Гайдучик 61), Шарай.

"Ворскла": Исенко - Пердута, Гучек (Изотов 84), Хрипчук, Черноморец (Корниенко 46) - Кане, Челядин, Скляр (Нестеренко 85), Бацула - Ковталюк, Иеде (Ндукве 46)

Предупреждения: Куция 42, Гайдучик 64, Яго 66, Вовченко 90+4 - Иеде 31

Удаление: Пердута 88

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