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Возвращение Максимова. Верес – Ворскла: смотреть прямую трансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Команды из зоны вблизи вылета

Возвращение Максимова. Верес – Ворскла: смотреть прямую трансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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В матче 11 тура чемпионата Украины "Верес" встретится с "Ворсклой". Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Ровенчане имеют 10 очков, полтавчане – девять. Каждый зачетный пункт будет удален от зоны вылета. Именно в зоне переходных матчей находится "Ворскла".

"Верес" – "Ворскла"

27 октября, 15:30. "Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: София Причина

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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