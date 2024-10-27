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Возвращение Максимова. Верес – Ворскла: смотреть прямую трансляцию матча УПЛ
Команды из зоны вблизи вылета
Фото: ФК Ворскла
В матче 11 тура чемпионата Украины "Верес" встретится с "Ворсклой". Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Ровенчане имеют 10 очков, полтавчане – девять. Каждый зачетный пункт будет удален от зоны вылета. Именно в зоне переходных матчей находится "Ворскла".
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"Верес" – "Ворскла"
27 октября, 15:30. "Авангард" (Ровно)
Главный арбитр: София Причина
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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