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Яцык дальним ударом удвоил преимущество Зари. Луганчане забили Левому Берегу на старте второго тайма – ВИДЕО

Премьер-лига

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Яцык дальним ударом удвоил преимущество Зари. Луганчане забили Левому Берегу на старте второго тайма – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура УПЛ. На 50 минуте луганчане удвоили свое преимущество в счете.

Александр Яцык принял мяч в центре поля от Романа Вантуха и пробил метров с 24. Круглый полетел в левый угол ворот голкипера.

Для Яцыка это второй гол в чемпионате. Вантух оформил первое результативное действие в этом розыгрыше УПЛ.

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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