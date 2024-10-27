Яцык дальним ударом удвоил преимущество Зари. Луганчане забили Левому Берегу на старте второго тайма – ВИДЕО

"Левый Берег" и "Заря" встречаются в рамках 11 тура УПЛ. На 50 минуте луганчане удвоили свое преимущество в счете.

Александр Яцык принял мяч в центре поля от Романа Вантуха и пробил метров с 24. Круглый полетел в левый угол ворот голкипера.

Для Яцыка это второй гол в чемпионате. Вантух оформил первое результативное действие в этом розыгрыше УПЛ.

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