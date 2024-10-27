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"Киевлян можно будет поздравить с чемпионством": Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер

Премьер-лига

Считает, что "бело-синие" выиграют

"Киевлян можно будет поздравить с чемпионством": Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший футболист Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч между "Динамо" и "Шахтером", который состоится сегодня.

“Обе команды ужасно играют в еврокубках, но “Шахтер” не впечатляет и в чемпионате Украины. Думаю, “Динамо” победит 2:0 или 1:0, и киевлян можно будет поздравить с чемпионством”, – сказал Леоненко для fanday.

Читайте такжеДинамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.10.2024

Матч 11 тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" начнется в 18:00.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 15:27
Знов п"яний, меле дурниці.
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 15:27
Знов п"яний, меле дурниці.
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Gudvin85 (Киев)
27.10.2024 в 15:24
Значит тосно Суркис пенальти купил
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 15:15
типун тебе на язык .....
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