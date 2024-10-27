"Киевлян можно будет поздравить с чемпионством": Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер

Бывший футболист Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч между "Динамо" и "Шахтером", который состоится сегодня.

“Обе команды ужасно играют в еврокубках, но “Шахтер” не впечатляет и в чемпионате Украины. Думаю, “Динамо” победит 2:0 или 1:0, и киевлян можно будет поздравить с чемпионством”, – сказал Леоненко для fanday.

Матч 11 тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" начнется в 18:00.