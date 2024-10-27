Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Киевлян можно будет поздравить с чемпионством": Леоненко дал прогноз на матч Динамо – Шахтер
Считает, что "бело-синие" выиграют
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший футболист Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч между "Динамо" и "Шахтером", который состоится сегодня.
“Обе команды ужасно играют в еврокубках, но “Шахтер” не впечатляет и в чемпионате Украины. Думаю, “Динамо” победит 2:0 или 1:0, и киевлян можно будет поздравить с чемпионством”, – сказал Леоненко для fanday.
Матч 11 тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" начнется в 18:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fanday
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 15:27
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Андрюше тяжело". Милевский – о матче Реал Мадрид – Барселона
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн
Комментарии 3