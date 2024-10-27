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Бартулович: Казалось, что мы в первом тайме спали

Премьер-лига

Но закончилось все хорошо

Бартулович: Казалось, что мы в первом тайме спали

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Новина українською

Руководитель луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал добытую победу над "Левым Берегом" (2:0) в 11-м туре УПЛ.

- Поздравляю нашу команду с важной победой. Она была для нас сложной. Не все удавалось в первом тайме. Смотрели, как "Левый Берег" играл последние свои матчи. Они хорошо и агрессивно действовали, особенно в обороне.

Сегодня также они действовали неплохо, но мы сумели создать момент, заработать и реализовать пенальти. Это сломало их план на поединок. Нам удалось сделать замены, которые усилили игру. Забили второй мяч и довели встречу до нужной победы.

- Какую установку дали команде в перерыве?

- Установка была действовать агрессивнее. Не уступить в ней и просыпаться. Потому что, казалось, что мы в первом тайме спали. Хорошо, что удалось добыть положительный результат.

- Впереди сложная игра против "Шахтера"...

- Для нас каждый поединок важен. Надо было набирать максимум, особенно учитывая тот факт, что до этого мы дважды проиграли. Кубок есть кубок, поэтому это особая встреча для нас. Будем максимально настроены на игру в среду.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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