Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мрвальевич открывает счет в матче Верес - Ворскла. ВИДЕО
Третий гол для нападающего
Фото: НК "Верес"
В матче "Верес" - "Ворскла" был открыт счет. Вовченко перевел на Шарая, который находился в штрафной "Ворсклы". Он сместился в центр и пробил. Мяч срикошетил в руку игрока полтавской "Ворсклы".
Главный арбитр София Причина пошла смотреть VAR, после ее приглашения к монитору. Арбитр назначила 11-метровый удар в ворота "Ворсклы"
Мрвалевич реализовал пенальти. Для нападающего это третий гол в сезоне. "Верес" вышел вперед.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Бывший тренер киевского Динамо назвал причину ухода из клуба
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн