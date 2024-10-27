Мрвальевич открывает счет в матче Верес - Ворскла. ВИДЕО

В матче "Верес" - "Ворскла" был открыт счет. Вовченко перевел на Шарая, который находился в штрафной "Ворсклы". Он сместился в центр и пробил. Мяч срикошетил в руку игрока полтавской "Ворсклы".

Главный арбитр София Причина пошла смотреть VAR, после ее приглашения к монитору. Арбитр назначила 11-метровый удар в ворота "Ворсклы"

Мрвалевич реализовал пенальти. Для нападающего это третий гол в сезоне. "Верес" вышел вперед.

Видео гола:

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