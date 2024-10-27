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Буткевич: Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть

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А как все начиналось...

Буткевич: Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть

t.me/fcpolissya

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал положение в команде 22-летнего вингера Бени Макуана.

"Я думаю, что Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть. Это тот футболист, у которого рядом и талант огромный, и разгильдяйство. Попробуем поставить его на путь истины. Если станет - будет звездой, не станет - будет хорошо играть, и не более", - сказал Буткевич.

Напомним, в сентябре СМИ сообщали, что Макуана перевели в дубль. Причина - непрофессиональный подход к своим обязанностям.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич Бени Макуана
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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