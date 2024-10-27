Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буткевич: Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть
А как все начиналось...
t.me/fcpolissya
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал положение в команде 22-летнего вингера Бени Макуана.
"Я думаю, что Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть. Это тот футболист, у которого рядом и талант огромный, и разгильдяйство. Попробуем поставить его на путь истины. Если станет - будет звездой, не станет - будет хорошо играть, и не более", - сказал Буткевич.
Напомним, в сентябре СМИ сообщали, что Макуана перевели в дубль. Причина - непрофессиональный подход к своим обязанностям.
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue