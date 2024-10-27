Буткевич: Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал положение в команде 22-летнего вингера Бени Макуана.

"Я думаю, что Макуана мы или перевоспитаем, или он уйдет в другую команду играть. Это тот футболист, у которого рядом и талант огромный, и разгильдяйство. Попробуем поставить его на путь истины. Если станет - будет звездой, не станет - будет хорошо играть, и не более", - сказал Буткевич.