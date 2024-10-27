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Какую ротацию провели тренеры после еврокубковых неудач? Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер
Очередное Классическое состоится в столице
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
В рамках 11-го тура УПЛ подопечные Шовковского будут принимать принципиального соперника в Киеве. Хозяева не смогут рассчитывать в этом поединке на Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленка.
В лазарете "горняков" находится только кипер Тимур Пузанков. 21-летний вратарь еще ни разу не выходил в составе первой команды, поэтому вряд ли его отсутствие можно отнести к статусу потерь. В прошлом сезоне "оранжево-черные" выиграли обе встречи со счетом 1:0. За последние 6 лет "Динамо" выиграло всего один очный поединок в чемпионате (сезон 2020/21, 1:0).
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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