Какую ротацию провели тренеры после еврокубковых неудач? Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

В рамках 11-го тура УПЛ подопечные Шовковского будут принимать принципиального соперника в Киеве. Хозяева не смогут рассчитывать в этом поединке на Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленка.

В лазарете "горняков" находится только кипер Тимур Пузанков. 21-летний вратарь еще ни разу не выходил в составе первой команды, поэтому вряд ли его отсутствие можно отнести к статусу потерь. В прошлом сезоне "оранжево-черные" выиграли обе встречи со счетом 1:0. За последние 6 лет "Динамо" выиграло всего один очный поединок в чемпионате (сезон 2020/21, 1:0).