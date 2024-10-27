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Какую ротацию провели тренеры после еврокубковых неудач? Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

Премьер-лига

Очередное Классическое состоится в столице

Какую ротацию провели тренеры после еврокубковых неудач? Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

В рамках 11-го тура УПЛ подопечные Шовковского будут принимать принципиального соперника в Киеве. Хозяева не смогут рассчитывать в этом поединке на Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленка.

В лазарете "горняков" находится только кипер Тимур Пузанков. 21-летний вратарь еще ни разу не выходил в составе первой команды, поэтому вряд ли его отсутствие можно отнести к статусу потерь. В прошлом сезоне "оранжево-черные" выиграли обе встречи со счетом 1:0. За последние 6 лет "Динамо" выиграло всего один очный поединок в чемпионате (сезон 2020/21, 1:0).

Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
27.10.2024 в 17:11
Закликаю вболівальників під час цього матчу закрити об'явлений на цей тур збір для підрозділу ЗСУ. Залишилося 240 тисяч гривень. Цей матч точно буде дивитися не менше 240 тисяч телеглядачів. Якщо кожен скине по 1 гривні, збір буде закрито. Покажемо, що вболівальники підтримують українську армію!
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
27.10.2024 в 17:11
Закликаю вболівальників під час цього матчу закрити об'явлений на цей тур збір для підрозділу ЗСУ. Залишилося 240 тисяч гривень. Цей матч точно буде дивитися не менше 240 тисяч телеглядачів. Якщо кожен скине по 1 гривні, збір буде закрито. Покажемо, що вболівальники підтримують українську армію!
Ответить
2
1

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