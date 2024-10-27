Шевчук: Пушич пока не может нащупать свою игру

Бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук оценил в каком состоянии находятся "Динамо" и "Шахтер" перед очным поединком в 11-м туре УПЛ.

- "Шахтер" и "Динамо" проверили себя на фоне Арсенала и Ромы. Как вам выступления обеих команд на евроарене?

- "Шахтер" не был убедительным в первом тайме против "Арсенала". По перерыве вышли бразильцы, Эгиналду перешел на позицию 9-ки, бразильцы освежили игру и начали более уверенно действовать. Нужно прибавить в последней фазе, чтобы забивать голы. Сикан после перелома не был готовым. Я имел похожий опыт. Время на восстановление нужно. Траоре, к сожалению, до сих пор не может найти себя после той тяжелой травмы. Не показывает тот уровень, который ожидают от него.

- "Динамо" против "Ромы" сыграло в три центрбека. Стоит ожидать нестандартных шагов со стороны "Шахтера"?

- Шовковский своим решением поберечь лидеров "Динамо" в Риме дал понять, что для них на первом плане игра против "Шахтера". "Динамо" попробовало схему с тремя центрбеками. Это дает возможность иметь хороший баланс в защите именно в матчах Лиги Европы. Очень хорошее качество игры показали. "Шахтер" будет играть в свой футбол - яркий, атакующий, который нравится болельщикам, президенту. За счет своих сильных качеств.

- В чем нынешние команды сильнее друг друга?

- Речь не о силе, а разные стили игры. "Шахтер" не может похвастаться такой глубиной состава, по сравнению с "Динамо“, однако у "горняков“ есть группа атакующих игроков, которая способна по ходу игры менять позиции. Нужно понимать, что молодые бразильцы не будут демонстрировать стабильную игру. Не всем легко дается привыкнуть к новой стране, окружению, футболу. Нужно время и терпение, чтобы стать успешными в "Шахтере", как их предшественники. Очень трудно дончанам играть против команд, которые не дают тебе свободно дышать на поле вроде "Аталанты".

- Пушич и Шовковский год работают с командами. Чья работа вас импонирует больше всего?

- Пушич пока не может нащупать свою игру и где-то это сказывается на результатах в текущем чемпионате. В прошлом году он классно подхватил команду, дал импульс на котором обыграли "Барселону" и взял золотой дубль. Мне нравится игра "Динамо" на старте сезона. Шовковский классно применяет ротацию. Дает возможность всем игрокам быть в тонусе, держать атмосферу в команде. Я вижу, что Александр много взял деталей от Андреа Мальдеры в сборной Украины, получил опыт работы в штабе Андрея Шевченко.