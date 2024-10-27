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Ворскла сравняла счёт.  Ковталюк забил. Верес - Ворскла 1:1. Видео гола

Премьер-лига

Для нападающего это второй гол

Ворскла сравняла счёт.  Ковталюк забил. Верес - Ворскла 1:1. Видео гола

Фото: instagram.com/shakhterfc

Новина українською

"Ворскла" сравняла счёт.

Гучак пробежал в центре поля в штрафную, передал мяч на Бацулу. В этот момент к воротам добежал Ковталюк. Бацула дальним ударом отправил мяч нападающему, который реализовал гол.

Ковталюк забил впервые с августа 2024 года.

Видео гола:

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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