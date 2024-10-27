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Ворскла сравняла счёт в матче с Вересом. Ковталюк забил. Видео гола
Для нападающего это второй гол
Фото: instagram.com/shakhterfc
"Ворскла" сравняла счёт в матче с "Вересом".
Гучак пробежал в центре поля в штрафную, передал мяч на Бацулу. В этот момент к воротам добежал Ковталюк. Бацула дальним ударом отправил мяч нападающему, который реализовал гол.
Ковталюк забил впервые с августа 2024 года.
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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