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Шедевр! Дебютный в сезоне гол Корниенко. Ворскла вышла вперед в матче с Вересом. Видео
Шикарный гол
vorskla.com.ua
"Ворскла" вышла вперёд в Ровном!
Полтавчане получили право на штрафной. "Верес" построил "стенку".
Корниенко дальним ударом покатил мяч в ворота. Для защитника это первый гол в сезоне.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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