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Шедевр! Дебютный в сезоне гол Корниенко. Ворскла вышла вперед в матче с Вересом. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Шикарный гол

Шедевр! Дебютный в сезоне гол Корниенко. Ворскла вышла вперед в матче с Вересом. Видео

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" вышла вперёд в Ровном!

Полтавчане получили право на штрафной. "Верес" построил "стенку".

Корниенко дальним ударом покатил мяч в ворота. Для защитника это первый гол в сезоне.

Видео гола:

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Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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