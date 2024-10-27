Верес сравнял счёт! Гайдульчик. Верес 2:2 Ворскла

"Верес" сравнял счёт!

Футболисты "Вереса" пребывали в штрафной "Ворсклы". Кучеров подал навесом на Гайдучика и футболист забил гол.

Для Гайдучика это второй гол в сезоне.

Видео гола:

Дебютный матч после возвращения Юрия Максимова закончился ничьей. "Верес" на 11-м месте с 11 очками. "Ворскла" занимает 12 место с 10 очками.