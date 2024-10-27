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Верес сравнял счёт! Гайдульчик. Верес 2:2 Ворскла
Вот это характер
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Верес" сравнял счёт!
Футболисты "Вереса" пребывали в штрафной "Ворсклы". Кучеров подал навесом на Гайдучика и футболист забил гол.
Для Гайдучика это второй гол в сезоне.
Видео гола:
Дебютный матч после возвращения Юрия Максимова закончился ничьей. "Верес" на 11-м месте с 11 очками. "Ворскла" занимает 12 место с 10 очками.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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