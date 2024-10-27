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Лупашко: Тренеры Оболони сделали за последний месяц существенный прогресс
Наставник Карпат выступил на послематчевой пресс-конференции
fckarpaty.org.ua
Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу над столичным коллективом.
"Я сказал тренерам "Оболони", что они сделали за последний месяц существенный прогресс. Если они будут продолжать в этом же темпе и руководство будет им доверять и помогать, то пивовары будут подниматься вверх. Благо, мы победили. Это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая оказывает очень существенное влияние”.
[О дебюте Якова Кинарейкина] “Вратарю труднее входить в игру, чем полевому игроку. Было несколько ошибок с его стороны, но он справился и я могу его похвалить за психологическую стойкость. Должны не забывать, что он очень давно не играл. Мы хотели дать ему это время и отметить, как Яков тренируется.
[О ближайшем матче в кубке] "Рух" имеет преимущество в сутки, а это играет очень существенную роль. Также у них молодая команда, которая быстрее восстанавливается. "Рух" наверное, не делал ставку на чемпионат, но это уже их дело", – считает тренер.
В 12-м туре "Карпаты" будут принимать "Левый Берег".
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