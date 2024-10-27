  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: Тренеры Оболони сделали за последний месяц существенный прогресс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: Тренеры Оболони сделали за последний месяц существенный прогресс

Премьер-лига

Наставник Карпат выступил на послематчевой пресс-конференции

Лупашко: Тренеры Оболони сделали за последний месяц существенный прогресс

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу над столичным коллективом.

"Я сказал тренерам "Оболони", что они сделали за последний месяц существенный прогресс. Если они будут продолжать в этом же темпе и руководство будет им доверять и помогать, то пивовары будут подниматься вверх. Благо, мы победили. Это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая оказывает очень существенное влияние”.

Читайте такжеЛупашко: Хочу попросить Рух подарить немного больше радости нашим фанам, семьям, детям

[О дебюте Якова Кинарейкина] “Вратарю труднее входить в игру, чем полевому игроку. Было несколько ошибок с его стороны, но он справился и я могу его похвалить за психологическую стойкость. Должны не забывать, что он очень давно не играл. Мы хотели дать ему это время и отметить, как Яков тренируется.

[О ближайшем матче в кубке] "Рух" имеет преимущество в сутки, а это играет очень существенную роль. Также у них молодая команда, которая быстрее восстанавливается. "Рух" наверное, не делал ставку на чемпионат, но это уже их дело", – считает тренер.

В 12-м туре "Карпаты" будут принимать "Левый Берег".

По теме
yellow-arrow
Шанс для Динамо? Крыськив получил первую в карьере красную карточку
yellow-arrow
Бондаренко расстраивает Бущана. Шахтер открывает счет. ВИДЕО
yellow-arrow
Ашур: У людей сейчас есть очень-очень крутое, но опасное оружие - это телефон
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://fckarpaty.org.ua/
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
владимир009 (киев)
27.10.2024 в 18:06
Главное, как говорил Лобановский, это очки в таблице, а остальное, просто болтовня.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
владимир009 (киев)
27.10.2024 в 18:06
Главное, как говорил Лобановский, это очки в таблице, а остальное, просто болтовня.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости