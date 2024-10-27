Лупашко: Тренеры Оболони сделали за последний месяц существенный прогресс

Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу над столичным коллективом.

"Я сказал тренерам "Оболони", что они сделали за последний месяц существенный прогресс. Если они будут продолжать в этом же темпе и руководство будет им доверять и помогать, то пивовары будут подниматься вверх. Благо, мы победили. Это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая оказывает очень существенное влияние”.

[О дебюте Якова Кинарейкина] “Вратарю труднее входить в игру, чем полевому игроку. Было несколько ошибок с его стороны, но он справился и я могу его похвалить за психологическую стойкость. Должны не забывать, что он очень давно не играл. Мы хотели дать ему это время и отметить, как Яков тренируется.

[О ближайшем матче в кубке] "Рух" имеет преимущество в сутки, а это играет очень существенную роль. Также у них молодая команда, которая быстрее восстанавливается. "Рух" наверное, не делал ставку на чемпионат, но это уже их дело", – считает тренер.