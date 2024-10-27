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Воробей: Если Динамо победит, то на 90% вопрос о чемпионстве будет снят

Премьер-лига

Мнение экс-игрока донетчан

Воробей: Если Динамо победит, то на 90% вопрос о чемпионстве будет снят

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура УПЛ, в котором "горняки" сойдутся против "Динамо".

"Лично я жду хороший футбол от обеих команд, которые обладают хорошими исполнителями. Не то, что в последнее время демонстрируют, а хочется увидеть тот футбол, которого все заждались.

Я не думаю, что "Шахтер" что-то будет придумывать, используя привычную схему. Он будет играть в свой футбол. Мне кажется, что "Шахтер" будет доминировать, "Динамо" отойдет назад, будет пытаться играть во время перехвата на контрах. Если "Шахтер" будет долго разыгрывать на чужой половине - толку не будет. "Горнякам" с первых минут нужно играть так, как в последние 15 минут с "Арсеналом“.

Как человеку, которому не безразлична судьба "Шахтера", мне обидно видеть, что команда не показывает свой уровень. По игровым кондициям сейчас "Динамо" фаворит. Хотя лидеры киевлян не сыграли с первых минут против "Ромы", однако накопленная усталость от путешествия и меньше времени на восстановление где-то играют на руку "Шахтеру". У "Динамо" преимущество за счет турнирного положения.

Если "Динамо" победит, то на 90% вопрос о чемпионстве будет снят", - сказал Воробей.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, 27-го октября. Начало - в 18:00.

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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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MAGA KING
27.10.2024 в 17:43
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Комментарии 2
avatar
MAGA KING
27.10.2024 в 17:43
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1
fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 17:43
ещё один .....
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