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УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне вырвали ничью в большинстве

УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда "Шахтер" захочет, он включается. Так произошло и в этом случае. Благо, давления еврокубков уже не было. "Горняки" без разбежки прыгнули с места в карьер. Уже на первых минутах в столице Украины подопечные Марино Пушича начали кошмарить оборону "бело-синих" и были максимально близкими к тому, чтобы размочить счет. В частности, у ворот Бущана часто обострял Эгиналду и Зубков. От удара последнего в перекладину динамовцев спасло лишь чудо.

Эмоции закипали во всех смыслах, как и положено "Украинскому классическому". Никто не хотел уступать и шел до конца. Хрестоматийными в этом контексте были мелкие моменты с участием ключевых исполнителей наших команд. То Бражко призвал домашние трибуны повысить громкость, то Судаков летел в подкат у самого углового флажка. Ух! Публика на стадионе Валерия Лобановского тоже была яркая. От бывших хавбеков "Динамо" Заварова и Алиева, до президентов УАФ и ФК "Полесье".

В основном дончане атаковали разнообразно и не боялись идти большими силами вперед. Хозяева же со своей стороны больше сваливались на немногочисленные верховые подачи. Старт для команды СаШо был непростым во всех смыслах. Кроме остроты от соперника проблем добавила еще травма Попова. Денис буквальном на ровном месте схватился за заднюю и уступил место на поле для Биловара.

УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива - изображение 1

С течением времени действующий чемпион только наращивал свой темп. Часто в центре внимания в штрафной зоне оказывался Сикан. "Шахтер" пускал в ход любые методы. Доходило даже до подлючений и дальних выстрелов Матвиенко. Мяч подло ну никак не хотел лезть в ворота.

Игра проходила полностью под диктовку "горняков". 3:11 по ударам в первом тайме красноречиво обо всем говорит. "Шахтер" тотально доминировал, и забитый мяч был лишь вопросом времени. Киевляне откровенно "горели". Наставнику динамовцев, однозначно, нужно было что-то менять. Мало того, что его подопечные большинство игрового времени отбивались, да еще и сверху до этого проигрывали дуэли один в один.

УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива - изображение 2

"Динамо" изредка огрызалось, выбегая в резкие контры, но до акцентированных ударов дело не доходило. Несмотря на убийственные возможности, размочить счет "Шахтеру" не удалось. Донецкий коллектив отложил эту миссию на вторую половину. И в конце концов сумел конвертировать свое количественное преимущество в качественное сразу после перерыва. Ну не мог Бущан героически тянуть все - после удара головой от Эгиналду "горняки" буквально затолкали кожаного в сетку.

Теперь уже киевлянам нужно было показывать свои скиллы в позиционных атаках. И очень быстро хозяева могли установить паритет на табло. После флангового прострела вышедший после перерыва на замену Волошин в упор запустил мяч на трибуны. Как Назар не попал, загадка...

Здесь уже "Динамо" наконец-то проснулось. Более того, на помощь "бело-синим" пришло удаление. Крыськив абсолютно бездумно сзади въехал по ногам Биловара в центре поля и подвел свою команду. В большинстве динамовцы более-менее задышали полной грудью. Впрочем, было бы странно, если бы этого не произошло. Интрига закрутилась максимально.

УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива - изображение 3

Тем не менее, игра то осталась открытой. И острые моменты продолжали приходить именно от игроков боснийского наставника. В одном из эпизодов мощный удар Конопли с линии вынес вышеупомянутый Биловар.

В концовке уже инициативой владели "бело-синие". Однако, несмотря на огромное количество ударов, создать какой-то фундаментальный финальный штурм довольно долго не удалось. Гости прагматично нивелировали эту угрозу у ворот Ризныка.

Примечательно, что Николай Шапаренко так и просидел всю встречу на скамейке запасных. Конечно, могут быть вопросы к физическому состоянию 10-го номера "Динамо". Но в заявку попал, так почему не вышел... Непонятная задумка Шовковского, если честно. Можно было бы так сказать, если бы не удачный маневр коуча киевлян с выходом Караваева. Александр в одно касание пробил между ног голкиперу "Шахтера" после подачи с левого фланга от Дубинчака - 1:1!

В итоге, можем резюмировать, что все-таки действующий чемпион не сумел полноценно вернуться в большую игру за золотые медали. К сожалению, безрассудно сыграл Крыськив. До его удаления игра была диаметрально другой. "Динамо" провалило от слова совсем 60 минут, однако собралось и воспользовалось преимуществом из-за красной карточки.

Киевляне по итогам этого тура сохранили лидирующую позицию в турнирной таблице. "Александрия" Руслана Ротаня также имеет 26 зачетных баллов.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е октября

Киев, стадион имени Валерия Лобановского

Динамо "Динамо" - "Шахтер" Шахтар 1:1

Голы: Караваев 84 - Бондарь 48

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик (Караваев 84) - Бражко, Андриевский (Герреро 65) - Брагару (Волошин 46), Буяльский, Кабаев - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Михайленко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Крыськив - Судаков (Марлон 89), Бондаренко (Степаненко 67) - Эгиналду (Франьич 89), Сикан (Траоре 77), Зубков (Педриньо 67).

Запасные: Фесюн, Л. Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Азаров, В. Тобиас, Грам, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Зубков 39, Педро Энрике 59, Андриевский 62.

Удаление: Крыськив 60.

Арбитр: Николай Балакин.

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2024 в 21:29
А тепер більш детально про матч. Шахтар мав тотальну перевагу в одному - він мав час на повне відновлення після матчу в єврокубку і для повноцінної тренувальної підготовки до матчу з Динамо. Але це ще не все, бо у Шахтаря немає жодного травмованого гравця, ну окрім якогось там третього воротаря. Натомість Динамо грає нон-стоп у наднапруженому графіку ось вже чотири місяці, має травмованих Ярмоленка, важливого гравця ротації Піхальонка, а також ще кількох гравців запасу. По ходу матчу, ще фактично на його початку, зазнав травми головний гравець захисту динамівців Попов, крім того, поки що з не зрозумілої причини, не грав головний стрижень розганяння атак киян Шапаренко. І це ж не все, бо особливий і ледь не найбільший вплив на стан киян мало те, що динамівці не мали часу на ані на відновлення гравців після матчу з Ромою, а тим більше на бодай якесь тренування та підготовку до матчу з Шахтарем. Ось такий факт: Динамо повернулось до Києва лише вчора, об 11:40 вони добралися додому! Шовковський все це розумів, і тому був змушений покладатися на тих гравців, які є в наявності. Основною задачею було втриматися хвилин 30 від початку матчу, бо Шахтар так грає фактично всі матчі внутрішнього чемпіонату - забити гол на початку матчу, щоб потім методично ловити суперника на разючих контратаках. У часи срср у такому стилі завжди грав Спартак. Однією із зброєю також Шахтар обрав брутальність. Видалення Криськіва це закономірно, більш того, мав бути видалений Енріке за брутальний фол, Балакін просто не наважився це зробити. На диво і радість дуже сильно зіграв Біловар, якого хейтили горе-вболівальники, він повноцінно замінив Попова. Михавко сьогодні теж не припускався своїх дитячих помилок. На жаль, у гру не ввійшов Брагару. Класно зіграли Дубінчак та Караваєв, а також Волошин, хоча він був зобов'язаний забивати гол з вбивчої позиції. Ще раз повторю очевидну істину: Шахтар у цьому матчі відскочив. Але хай так, та головне, що Динамо прогресує, попри всі труднощі і логістичні негаразди. Вперед, Динамо!
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Комментарии 124
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2024 в 21:29
А тепер більш детально про матч. Шахтар мав тотальну перевагу в одному - він мав час на повне відновлення після матчу в єврокубку і для повноцінної тренувальної підготовки до матчу з Динамо. Але це ще не все, бо у Шахтаря немає жодного травмованого гравця, ну окрім якогось там третього воротаря. Натомість Динамо грає нон-стоп у наднапруженому графіку ось вже чотири місяці, має травмованих Ярмоленка, важливого гравця ротації Піхальонка, а також ще кількох гравців запасу. По ходу матчу, ще фактично на його початку, зазнав травми головний гравець захисту динамівців Попов, крім того, поки що з не зрозумілої причини, не грав головний стрижень розганяння атак киян Шапаренко. І це ж не все, бо особливий і ледь не найбільший вплив на стан киян мало те, що динамівці не мали часу на ані на відновлення гравців після матчу з Ромою, а тим більше на бодай якесь тренування та підготовку до матчу з Шахтарем. Ось такий факт: Динамо повернулось до Києва лише вчора, об 11:40 вони добралися додому! Шовковський все це розумів, і тому був змушений покладатися на тих гравців, які є в наявності. Основною задачею було втриматися хвилин 30 від початку матчу, бо Шахтар так грає фактично всі матчі внутрішнього чемпіонату - забити гол на початку матчу, щоб потім методично ловити суперника на разючих контратаках. У часи срср у такому стилі завжди грав Спартак. Однією із зброєю також Шахтар обрав брутальність. Видалення Криськіва це закономірно, більш того, мав бути видалений Енріке за брутальний фол, Балакін просто не наважився це зробити. На диво і радість дуже сильно зіграв Біловар, якого хейтили горе-вболівальники, він повноцінно замінив Попова. Михавко сьогодні теж не припускався своїх дитячих помилок. На жаль, у гру не ввійшов Брагару. Класно зіграли Дубінчак та Караваєв, а також Волошин, хоча він був зобов'язаний забивати гол з вбивчої позиції. Ще раз повторю очевидну істину: Шахтар у цьому матчі відскочив. Але хай так, та головне, що Динамо прогресує, попри всі труднощі і логістичні негаразди. Вперед, Динамо!
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 21:31
пиши ещё писатель.суркис оценит
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2024 в 21:28
Вперед, Динамо!
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 21:32
продожай писать дальше.похлёбка ждёт
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 21:21
Судья из киевской области эти все сказано .жеревьевки говорите вы судий но тогда включите в этот список суркиса .и что бы он постоянно случайно судил матчи Динамо
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:25
Болото23, ти все ніяк не угомонишся, випий валеріани
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 21:27
не угомонися ты затычка дырявая.помечтай пока лопух
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:21
До речі головний подарунок був від Волошина ще у рівних складах...
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 21:18
Подарок от судьи
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 21:17
На жаль... "Наших б'ють!" та "Історія вчить, що нічого не вчить!" На превеликий жаль "корисних д.. ху*ла" які своєю люттю посприяли орді прийти до їх дому!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:15
До речі той темношкірий з ШД також заслуговував на червону, він ледь ногу Тимчику не відірвав
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Термит (Київ)
27.10.2024 в 21:08
Гра була весела, конкурентна. Так, Шахтар до вилучення однозначно був кращим. Червона - справедлива, ззаду по ногам, без навіть спроби зіграти в м'яч. Але після вилучення Динамо на свій гол теж награло. Так, були невеликі помарки в обидві сторони, які на результат не вплинули. І повністю згоден з тим, що не треба було призначати суддю з Києва, тоді б балачок про упередженість було б менше. Всім гарного вечора!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:04
До того ж у Динамо травмовано 6 основних гравців. У кротів таких проблем не було. Думаю тепер ДК свого не упустить
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 21:06
не надорвётесь?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:13
Хіба що Ахметов як часто бувало пустить у справу брудне бабло
 
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 21:21
Може й пусте....А бабло Шубкіса вже спрацювало.
 
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 21:25
а твой суркис нищеброд?на паперти сидит с протянутой рукой?админресурс тоже ваш.президент увф шевченко-бывший игрок динамо
 
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Консул (Звягель )
27.10.2024 в 20:59
Всеж таки Динамо відпочивало на два дні менше. Шахтар до видалення був кращий, але результат матчу справедливий, і він взагалом на користь киян. На диво, Біловар відіграв непогано.
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 20:55
Корявые что одни, что другие. Просто фу.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 20:56
Іди на фу
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:57
да куда уж и динамо и шахтёру до "надежд"кривбасса.не угнаться за вами
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 20:53
Кроти як завжди не цураються брудної гри. Школа бригадира по футболу Сруна. При найменшому дотику вдавали що їм відірвали ноги. Жаль що у них було на два дні більше на відпочинок.
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:55
бокасса-......
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same tak(Україна)
27.10.2024 в 20:50
вся борьба в чемпионате ещё впереди.ничего не потеряно.терять очки ещё будут все.шахтер не выиграл благодаря тупице крыськиву и пушичу который сделал неправильные замены
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 20:47
Смоктанням смоктаря задоволений. Егіналду чи як там за грубість треба було вилучати ще у першому тацмі
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:53
чья корова мычала.сосало скорее твоё .....динамо.от такого дырявого ......как ты другого комментария можно и не ожидать. строчи свою ахинею дальше .....
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Romerik (YNWA)
27.10.2024 в 20:43
В рівних склада шах був краще по грі та момента. І напевно б втримали чи розвинули перемогу. В меншості (по ділу в принципі червона) були теж непогані шанси втримати, але тренерський хорватський геній випускає ще -1 гравця в напад замість сікана, замість франьїча і цим собі пересирає всю гру. Не скажу, що гра прям нічицна, але за такі тренерські помилки потрібно карати, що дин і зробило. А натомість в їх складі накінець до укр генія дійшло, що тимчик, це вершник з кривими ногами. Тому він випустив караваєва. Все просто. Але один додумався про очевидне, інший жорстко зафейлив. Результат який є. Заслужений чи ні вже не важливо, бо гра 11 на фактично 9 то не місце для оцінки справедливості. І останнє питання в мене взагалі по замінах пушича. Якого так довго чекати, і невже кевін 15 млн настільки дно, що вже навіть на заміну не виходить?
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vallich (kyiv)
27.10.2024 в 20:43
чомусь в основному руськогаварящіє панікують .
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Геродот (Винница)
27.10.2024 в 20:39
В первом тайме Шахтер полностью владел инициативой, нанес 11 ударов по воротам против 3 у Динамо, причем у Динамо ни одного удара в створ ворот. Но какая ужасная реализация голевых моментов у Шахтера - бьют куда угодно, кроме ворот. Отсюда и нули в первом тайме. Во втором забили, и тут "отличился" Криськив, причем в центре поля, оставив команду в меньшинстве. Его вина, но и вина Пушича. Ну какой из Криськива опорник? Он физически слабоват, скорости особой нет, потому и сфолил, что не успевал за игроком Динамо. Он техничен, и как показали предыдущие матчи, более эффективен в атакующей игре, а его засунули в опорную зону, где от него мало толку. Надо отдать должное Шахтеру - мужики рубились, понравился в этом плане Егиналдо, никому не давал спуску. Но немного не дотерпели. И здесь вылезла наружу нынешняя проблема Шахтера - отсутствие в запасе игроков, способных усилить игру. Педриньйо все 25 минут совсем был на поле незаметен, а Траоре вообще тупо семенил по полю, а то и стоял. В результате, в меньшинстве все-таки пропустили. Динамо ничем особо не впечатлило, но свое взяли - отрыв в 6 очков сохранился. Судейство не понравилось, много грубости со стороны Динамо Балакин спускал с рук, а Шахтеру - нет. Хотя Криськива удалил правильно. Жаль, что Шахтер не выиграл, но сегодня, думаю, ни у кого за это не подымется рука бросить в его огород камень.
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 20:39
Коли господарі поля та становища виходять таки круті... Вам треба, ви і бігайте! Бути лиху Добре, що серед гостей знайшовся "перезаряджений" ВІДСКОЧИЛИ, але як красиво дивовижна передача, класний удар в "хатинку"
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:40
поплачь ещё
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:35
В авторі зразу видно,що хлопець пройшов гарну школу пана Васильєва ,за весь коментар жодного разу н7е згадпв про грязну гру динамівців,як і про підле суддівство Балакіна
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2024 в 21:23
Заміни літеру r на m
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 20:28
Судакова бьют 3 раза даже штрафной не дают .Бондаренко бьют по лицо нет штрафного и даже карточки
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vallich (kyiv)
27.10.2024 в 20:39
та не панікуйте, більша частина чемпіонату попереду.
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Alex-696 (Немирів)
27.10.2024 в 20:52
А за фол Судакова на Бражку на 1-й хвилині нічого сказати не хочете?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:55
птица говорун ударил судакова после того, как тот выбил мяч! откуда вы такие берётесь? а балалайкин дал фол именно судакову - что это, как не подсуживание с самого начала?
 
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 20:27
Киевские твари .поэтому тащили на президента ффу динамовсца .не в одной стране на матч дерби не назначают судью из той же области .динамо тащут в наглую на чемпионство
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:28
заткни пельку адесцит
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 20:28
Вот ещё один .из таких как вы и гробят украинский футбол
 
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:33
и тебе того же
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:32
Ти не море, а тварина , яка сиділа б ото і сопіла в дудочку.
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:33
пластинку смени моська
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:34
Дурень, він і є дурень.
 
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hoy (Київ)
27.10.2024 в 20:41
Це море зараз на морі,а так воно десь з донецького басейну там купалося
 
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:36
Він тільки для відмазки прописаний в області...А постійно проживає в Києві.
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Serhio79 (Kyiv)
27.10.2024 в 21:01
Морєнє чітатєль, пісатєль...Не пробули попередні коментарі почитати, де розписано, чому можливий такий феномен?
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жека-киев (биг виладж)
27.10.2024 в 21:33
Х...ово протащили значить.Бо в попердньому турі, Колос награв на нічию з Шахтою. А очну гру можна було влаштувати, шоб у Динамо було + 2 дня відпочинку а не в Шахтаря!
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MAGA KING
27.10.2024 в 20:20
Жаль, еще одной красной не хватило, могли бы и победить.))
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:37
А якби ще пенальті поставив.судюшка...
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hoy (Київ)
27.10.2024 в 20:43
Підор що тебе не влаштовує
 
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 21:12
Пенальті не було,голубенький ти наш Гей!
 
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Serhio79 (Kyiv)
27.10.2024 в 20:20
Огляд матчу на ua-football практично повна стенограма коментатора по 2+2. Жодної власної думки...Журналістика деградує :-(
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:17
утконос чешет в интервью, что игроки шд играли грубее)))) идиот!
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:21
Тільки сліпці типу донецькі не бачили, що шахтер грав дуже грубо.
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:26
моська не тявкай.суркис похлёбки налил?
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:29
Головне, що моська донецька відгукується.
 
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:43
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:14
Цікаво,як будуть завтра відмазувать динамо і суддів заангажовані Чмоловой(мішок гнилої картоплі) та людина пана Васильєва Співаковський?
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:15
Якщо дурню цікаво, то хай слухає.
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vallich (kyiv)
27.10.2024 в 20:16
по червоній якісь питання?удар з заду. Хай частіше дають червоні, буде краще.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:18
а нарушения дупамовцев кто свистеть будет?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 21:09
интересно будет посмотреть в конце чемпа нарезку подобных нарушений со стороны дупамо и какие действия судей были))) думаю, кто-то "складирует" потихоньку такую статистику
 
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:21
шлюхтарівська криса отримала червону по ділу
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hoy (Київ)
27.10.2024 в 20:47
200%
 
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 21:14
Гей -він і в Африці гей!
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:11
Оце донецькі ватники окупували Футбол УА в Україні. Безрассудні злобні коментарі тупих диванних експертів. Ніяких об'єктивних коментарів по грі. Тільки гавкання з підворітні. Який шахтер, такі в нього і диванні експерти. Як ото кажуть, скільки вовка не годуй, а він на овечок дивиться.
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:17
шавка дырявая не скули
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:22
сепар шлюхтарівській, зачини свій смітник
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2024 в 20:28
Все таки заділо трохи і шавка Донецька відірвалася.
 
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 20:11
Нормальний для Динамо результат матчу. Не підпустили підземних ближче і це добре. Що стосується видалення Криськіва, то моя думка така, що арбітр вчинив правильно. Хлопчина не грає в м"яч, навіть не збирається, натомість, шипами попадає суперникові по ахілу, атакуючи суперника сзаду. Зауважте, нога Криськіва була над газоном. Я розумію розчарування кротячих друзів, але, вибачте, хто Криськіву доктор? Не я.
Ответить
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:19
сколько нарушений балакин не увидел у игроков динамо?
Ответить
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Serhio79 (Kyiv)
27.10.2024 в 20:21
А напад Егіналду на Бущана у воротарському майданчику ДК?
 
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 20:21
Були порушення, що Балакін не фіксував. Але, в мене зустрічне питання: червона картка справедлива чи ні? Чому ви тут розсмерділися?
 
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:25
я не спорю по поводу красной крыськиву.он сам виноват.а развонялись здесь твои соплеменник из стада вроде киевского харьковчанина.корчит из себя .... знает что
 
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 20:35
Ну ось і все, пан фанатСД. В головному моменті другого тайму рефері розібрався об"єктивно. Тому, не женіть на Балакіна, а подивіться в дзеркало. Були кротами, а перетворюєтесь на мавп, що тільки лайном здатні кидатись. Включайте мозок, якщо він є. І видихайте і так навколо забагато ненависті.
 
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:39
в зеркало не мешало посмотреть и вам.обезьяны скорее вы дырявые лопухи.посмотрим чем всё закончится.дай бог чтобы твою ......динамо не тянули за уши
 
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Morphyk7 (Черновцы)
27.10.2024 в 20:33
Тягнути за футболку - це також не гра в м'яч, але іноді і жовті не дають
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 20:08
Игру не смотрел. Удаление левое или праведное?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:08
балалайкинское
Ответить
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vallich (kyiv)
27.10.2024 в 20:17
балалайку тобі в руки....
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2024 в 20:16
Удаление может и правильное, но до этого должен был давать ЖК Попову за фол на Судокове. И таких"не увидел" до удаления было несколько. Если б судил по правилам, удаления б не было. Игра пошла бы по другому...
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 20:18
Охотно верю.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:19
та им хоть в глаза сцы))) отскочили и радуются
 
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 20:30
Левое .и куча ударов по ногам в игре на Судакова ноль реакции судьи .Бондаренко удар в лицо .лицо красное от удара судья видит и не даёт штрафной
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 21:34
Это они могут...
 
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:04
В чесній грі динама не спроможна подолати Шахтар,Тільки при підлій підтримці суддів.А те Що судді будуть працювати на динамо,було вже видно при назначенні.Обидва(в полі та на ВАРі) з Київа,хоча й прописані в області.Все як і раніше-все як завжди!
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Serhio79 (Kyiv)
27.10.2024 в 20:24
Арбітрів на матчі УПЛ вже кілька сезоні обираються жеребом, не знали?Київський рефері Балакін вже судив ДК в цьому сезоні (ДК-Кривбас, кілька турів тому), тоді питань не було
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 21:17
І ви до сих пір не знаєте,що таке сліпий жереб у виконанні нашої, української Феміди
 
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:25
гумовий виріб .ондор, що т верзеь? зачини свій смітник
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:35
чем ты лучше дырявый .....?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:03
по началу матча было видно, что у пениса допова была задача поломать судакова, но за что боролся, как говорится...
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:25
сепар шлюхтарівській, що ти мелешь? зачини свій смітник
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:47
нах идёшь, тупоголовое!
 
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Alex-696 (Немирів)
27.10.2024 в 20:55
А як "чисто" Судаков зіграв проти Бражка на 1-й хвилині? Там навіть можна було б і червону давати, а суддя не дав жодної.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 21:05
пересмотри момент и третий раз (два раза уже написал эту чушь) не позорься с одним и тем же комментом
 
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Morphyk7 (Черновцы)
27.10.2024 в 20:03
Криськіва звичайно казнити на піврічну зарплату, але я дивлюсь футбол 36 років і це явно не червона
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:03
крыськив конечно идиот.но балакин гнида ещё та.без судей .....динамо в чемпионате ни на что не сособно.ещё поборемся.динамо рано радоваться.и ещё похоже нужно прощаться с траоре.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:07
траоре нужно искать новую команду, но кто его в такой форме купит? сегодня на ровном месте пару раз падал, особой борьбы не навязывал. не понимаю пушича: зачем выпускать тяжёлого траоре, если нужен был кто-то быстрый. где кеша второй?
Ответить
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tolina-ystas (Краматорск)
27.10.2024 в 20:02
Заголовок неверный.Это подарок от судьи.Если за такие нарушения давать красные карточки то на поле будут играть а дыр-дыр 2х2. Судья действительно очень опытный и а бы шо не делал.Первую желтую Зубкову не потому,что нарушил а потому,что самый активный.Видя действия судьи не было сомнения,что если не красная то 11 метровый.Но опытный судья не стал рисковать и дал красную быстро иначе когда же отыгрываться.Это просто позор.
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Американец 2000 (Харьков)
27.10.2024 в 20:02
Самая подлая команда в Украине это Динамо (((((( Купленный судья - резиновое изделие (((((( За такое судейство - расстрел п - ра (((((
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Djon (Україна)
27.10.2024 в 20:26
йди на йух, марикоса кончена
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2024 в 20:02
Мені подобається істерика пихатих членів секти "вєлічія шахтьора", звикайте, правда та істина рано чи пізно переможе.
Ответить
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 20:03
слюни подбери ......тупая.
Ответить
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:06
Доповню: Тупа мокриця
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2024 в 20:05
Хочу посмотреть на твои сопли в конце сезона, когда Шахтёр опять будет чемпионом !
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:08
если все игры будут играть, как сегодня в 1 тайме, то да
 
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hoy (Київ)
27.10.2024 в 21:05
Если Рыжий картёжник будет покупать игры во втором круге
 
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Gudvin85 (Киев)
27.10.2024 в 19:59
Без пенальти или удалений Динамо полный ноль!
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:16
Ая ж так чекав на пеналь,так чекав.Підвів балякін,підвів!
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2024 в 19:59
Ну что можно ожидать от киевского судьи ? Не замечать нарушения динамовцев. А Шахтёру - по всей строгости. Отвратное судейство. Браво Суркис !
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 20:17
Суркіс знає,в що вкладувати гроші.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:48
в сигарэты!)) и курит эта мра3ь в общественном месте
 
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Serhio79 (Kyiv)
27.10.2024 в 20:26
Судді на матчі УПЛ вже другий призначаються жеребкуванням. Матчі між київськими командами (ДК-ОК, ЛБ-ДК, ЛБ-ОК) судили арбітри з інших міст
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 19:56
судья - ПЕДЕ РАСТ (одинаковые моменты трактовал в пользу дырявых), зубков - телега (не реализовал хорошие моменты), крыськив был незаметным и самоудалился, бодаренко - плужара, пасующий назад вместо острого продолжения атаки, траоре - ещё минус один игрок (итого вдевятером держали атаки), педриньо - кривоногий тихоход, бондарь - как всегда, привозила (но хоть гол втолкнул), ...
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 19:55
Не брешіть! Не брешіть!Це подарунок від балакіна.Давно відомо: Якщо динама не зможе- суддя допоможе!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2024 в 19:55
Шахтар відскочив. Матч показав в цілому, що Динамо прогресує і є набагато перспективнішою командою, чим Шахтар. Це очевидно і беззаперечно. Крокуємо далі до перемог!
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 19:57
Не бреши.Або ти не дивився.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 19:58
клоун, без помощи судей этот "прогресс" был бы только в твоих влажных фантазиях!
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fanatSD (донецк)
27.10.2024 в 19:59
отскочило твоё .....динамо убогий.целуй балакина в зад
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Mexxxxx (Просяная)
27.10.2024 в 19:54
Якщо без особистих вподобань то Шахтар залишається сильнішим, це очевидно. На рівних гра пішла тільки при нерівних складах. Без цього б нічиї не було. Чим далі все більше вимальовується, що Шовковський такий собі тренер. Дуже обережно і боязко, від оборони в перших таймах, когось нагадує відразу. Суддя веселий, ноги відривали, прямою ногою гра і т.д., він не те що жовті навіть гру не зупиняв, в кінці щось там показав, дивний. Також здивували коментатори, разів десять сказали от нарешті це справжнє українське класико і це кожний раз коли була груба гра в ноги, чи удар рукою в обличчя. Пару раз при цьому згадали про обовʼязкові бійки, які ось скоро почнуться і як вони вже за цим всим скучили.
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vlotko (Броди)
27.10.2024 в 20:32
Балакін - суддя міжнародної категорії, судить матчі єврокубків. Пройшов тест на детекторі, що забезпечить чесне суддівство. Бійки не було, значить справився з обов'язками.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 20:52
детектор может спрогнозировать будущее?))) шо ты мелешь? куча фолов дупамо осталось минимум без штрафных
 
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Romerik (YNWA)
27.10.2024 в 20:52
Те що в ДК хоч якийсь прогрес здвинувся з точки, яка була просто на дні - це очевидно. Але чи дуже шовковський до цього причетний - це дуже хороше питання. Його рівень, як показує сезон, недалеко втік від рівня середньостатистичного укр тренера. Це такий же середняк, який прийшов в деградацію після цигана і мінімально тактично налагодив гру і впроваджує експеримаґенти. Ні більше не менше. Просто в свій час його дуже розпіарили журналісти після мертвого партизана і подарунку у вигляді червоної з рейнджерс. Це динамо, якщо його не заганяти в рамки, що робив луческу, здатне навіть з посередностями в тренерах обігрувати команди упл. А який рівень тренера шовковського в Європі, спитайте в тренера зальцбурга. Який зараз глотає від всіх підряд в лч
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