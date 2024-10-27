УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива

Когда "Шахтер" захочет, он включается. Так произошло и в этом случае. Благо, давления еврокубков уже не было. "Горняки" без разбежки прыгнули с места в карьер. Уже на первых минутах в столице Украины подопечные Марино Пушича начали кошмарить оборону "бело-синих" и были максимально близкими к тому, чтобы размочить счет. В частности, у ворот Бущана часто обострял Эгиналду и Зубков. От удара последнего в перекладину динамовцев спасло лишь чудо.

Эмоции закипали во всех смыслах, как и положено "Украинскому классическому". Никто не хотел уступать и шел до конца. Хрестоматийными в этом контексте были мелкие моменты с участием ключевых исполнителей наших команд. То Бражко призвал домашние трибуны повысить громкость, то Судаков летел в подкат у самого углового флажка. Ух! Публика на стадионе Валерия Лобановского тоже была яркая. От бывших хавбеков "Динамо" Заварова и Алиева, до президентов УАФ и ФК "Полесье".

В основном дончане атаковали разнообразно и не боялись идти большими силами вперед. Хозяева же со своей стороны больше сваливались на немногочисленные верховые подачи. Старт для команды СаШо был непростым во всех смыслах. Кроме остроты от соперника проблем добавила еще травма Попова. Денис буквальном на ровном месте схватился за заднюю и уступил место на поле для Биловара.

С течением времени действующий чемпион только наращивал свой темп. Часто в центре внимания в штрафной зоне оказывался Сикан. "Шахтер" пускал в ход любые методы. Доходило даже до подлючений и дальних выстрелов Матвиенко. Мяч подло ну никак не хотел лезть в ворота.

Игра проходила полностью под диктовку "горняков". 3:11 по ударам в первом тайме красноречиво обо всем говорит. "Шахтер" тотально доминировал, и забитый мяч был лишь вопросом времени. Киевляне откровенно "горели". Наставнику динамовцев, однозначно, нужно было что-то менять. Мало того, что его подопечные большинство игрового времени отбивались, да еще и сверху до этого проигрывали дуэли один в один.

"Динамо" изредка огрызалось, выбегая в резкие контры, но до акцентированных ударов дело не доходило. Несмотря на убийственные возможности, размочить счет "Шахтеру" не удалось. Донецкий коллектив отложил эту миссию на вторую половину. И в конце концов сумел конвертировать свое количественное преимущество в качественное сразу после перерыва. Ну не мог Бущан героически тянуть все - после удара головой от Эгиналду "горняки" буквально затолкали кожаного в сетку.

Теперь уже киевлянам нужно было показывать свои скиллы в позиционных атаках. И очень быстро хозяева могли установить паритет на табло. После флангового прострела вышедший после перерыва на замену Волошин в упор запустил мяч на трибуны. Как Назар не попал, загадка...

Здесь уже "Динамо" наконец-то проснулось. Более того, на помощь "бело-синим" пришло удаление. Крыськив абсолютно бездумно сзади въехал по ногам Биловара в центре поля и подвел свою команду. В большинстве динамовцы более-менее задышали полной грудью. Впрочем, было бы странно, если бы этого не произошло. Интрига закрутилась максимально.

Тем не менее, игра то осталась открытой. И острые моменты продолжали приходить именно от игроков боснийского наставника. В одном из эпизодов мощный удар Конопли с линии вынес вышеупомянутый Биловар.

В концовке уже инициативой владели "бело-синие". Однако, несмотря на огромное количество ударов, создать какой-то фундаментальный финальный штурм довольно долго не удалось. Гости прагматично нивелировали эту угрозу у ворот Ризныка.

Примечательно, что Николай Шапаренко так и просидел всю встречу на скамейке запасных. Конечно, могут быть вопросы к физическому состоянию 10-го номера "Динамо". Но в заявку попал, так почему не вышел... Непонятная задумка Шовковского, если честно. Можно было бы так сказать, если бы не удачный маневр коуча киевлян с выходом Караваева. Александр в одно касание пробил между ног голкиперу "Шахтера" после подачи с левого фланга от Дубинчака - 1:1!

В итоге, можем резюмировать, что все-таки действующий чемпион не сумел полноценно вернуться в большую игру за золотые медали. К сожалению, безрассудно сыграл Крыськив. До его удаления игра была диаметрально другой. "Динамо" провалило от слова совсем 60 минут, однако собралось и воспользовалось преимуществом из-за красной карточки.

Киевляне по итогам этого тура сохранили лидирующую позицию в турнирной таблице. "Александрия" Руслана Ротаня также имеет 26 зачетных баллов.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е октября

Киев, стадион имени Валерия Лобановского

Голы: Караваев 84 - Бондарь 48

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик (Караваев 84) - Бражко, Андриевский (Герреро 65) - Брагару (Волошин 46), Буяльский, Кабаев - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Михайленко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Крыськив - Судаков (Марлон 89), Бондаренко (Степаненко 67) - Эгиналду (Франьич 89), Сикан (Траоре 77), Зубков (Педриньо 67).

Запасные: Фесюн, Л. Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Азаров, В. Тобиас, Грам, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Зубков 39, Педро Энрике 59, Андриевский 62.

Удаление: Крыськив 60.

Арбитр: Николай Балакин.