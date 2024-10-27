Шищенко: Нужна такая Оболонь, которая была в последние 25 минут. Будем бороться до конца и планируем остаться в УПЛ

Сергей Шищенко выступил на пресс-конференции после поражения от "Карпат".

“Игра разделилась на первый и второй тайм. Где-то не хватило агрессии на первых минутах, когда мы создали стопроцентный момент. Дальше у нас были проблемы из-за действий "Карпат". Вторым таймом я доволен. Мы перестроились в более агрессивную схему. Тогда мы заставили соперника ошибаться в простых ситуациях. Я говорил игрокам, что мне нужна такая "Оболонь", какая была в течение последних 25 минут. Тогда все будет хорошо.

Между нами был день разницы в восстановлении. Не вижу в этом большую проблему. Есть время восстановиться. Во втором тайме "Карпаты" были менее активными, даже Александр Рыбка замерз".