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Шищенко: Нужна такая Оболонь, которая была в последние 25 минут. Будем бороться до конца и планируем остаться в УПЛ

Премьер-лига

У наставника пивоваров неоднозначные впечатления от встречи

Шищенко: Нужна такая Оболонь, которая была в последние 25 минут. Будем бороться до конца и планируем остаться в УПЛ

fc.obolon.ua

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Сергей Шищенко выступил на пресс-конференции после поражения от "Карпат".

“Игра разделилась на первый и второй тайм. Где-то не хватило агрессии на первых минутах, когда мы создали стопроцентный момент. Дальше у нас были проблемы из-за действий "Карпат". Вторым таймом я доволен. Мы перестроились в более агрессивную схему. Тогда мы заставили соперника ошибаться в простых ситуациях. Я говорил игрокам, что мне нужна такая "Оболонь", какая была в течение последних 25 минут. Тогда все будет хорошо.

Между нами был день разницы в восстановлении. Не вижу в этом большую проблему. Есть время восстановиться. Во втором тайме "Карпаты" были менее активными, даже Александр Рыбка замерз".

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“Эта “Оболонь” – совсем другая команда. В тактическом плане, в понимании игры. Игроки понимают мои требования, и я очень доволен прогрессом команды. Но нам есть над чем работать. Хочется лучшего, но работы достаточно. Есть проблемы. Игроки относятся с большим уважением к тренировочному процессу, выполняют наши требования. Мы будем лучше, я уверен. Весной мы увидим, где окажемся в турнирной таблице. Мы будем играть, будем бороться до конца. Мы планируем остаться в УПЛ”, – заявил тренер.

4 ноября столичный клуб будет принимать в чемпионате "Верес".

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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