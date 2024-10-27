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Первый вердикт. Спортивный врач оценил степень тяжести травмы Попова в матче Динамо – Шахтер

Премьер-лига
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Денис покинул поле уже на 16-й минуте Классического

Первый вердикт. Спортивный врач оценил степень тяжести травмы Попова в матче Динамо – Шахтер

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, прокомментировал травму защитника киевлян Дениса Попова.

“Все мы знаем, что означают эти мышечные травмы на 15 минуте игры… Если МРТ подтвердит повреждение, то это вылет минимум на 3-4 недели. Все еще непонятно, зачем врачи морозят такую ​​травму спреями на газоне, вместо того чтобы дать игроку почувствовать травму и продолжить диагностику в раздевалке”.

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"Не хочется вешать всех собак на игрока из-за такой травмы, все-таки очень много переменных: дорога, отсутствие соответствующего восстановления и т.д. Тем не менее, профессионал должен делать от себя максимум, чтобы не уходить в начале игры из-за травмы неподготовленной мышцы”, – заявил специалист.

Напомним, что в начале текущего сезона Попов пропускал 4 недели из-за травмы спины.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Александр Симченко
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