Первый вердикт. Спортивный врач оценил степень тяжести травмы Попова в матче Динамо – Шахтер

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, прокомментировал травму защитника киевлян Дениса Попова.

“Все мы знаем, что означают эти мышечные травмы на 15 минуте игры… Если МРТ подтвердит повреждение, то это вылет минимум на 3-4 недели. Все еще непонятно, зачем врачи морозят такую ​​травму спреями на газоне, вместо того чтобы дать игроку почувствовать травму и продолжить диагностику в раздевалке”.