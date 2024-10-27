Ашур: У людей сейчас есть очень-очень крутое, но опасное оружие - это телефон

Главный тренер "Полесья" Главный тренер «Полесья» Имад Ашур ответил, как реагирует на критику. Отметим, что команда не побеждает 3 матча подряд.

"Я не знаю, что пишут, я не знаю, что говорят - откровенно говорю. У меня полный информационный вакуум. Когда что-то приходит от знакомых или от кого-то - мы можем посмеяться. У людей сейчас есть очень-очень крутое, но опасное оружие - это телефон или лэптоп, с которого они могут анонимно все, что угодно, написать. Или даже не анонимно, но все, что угодно, написать без всяких последствий.

Так же мы понимаем очень хорошо, что и журналистика - есть определенные идеи и определенная свобода делать определенные вещи, потому что это работа, это нормально, это нормальная часть общества. Мы рождаемся - и сразу попадаем под давление. Под давление кому-то приносить удовольствие, под давление соответствовать чьим-то ожиданиям, под давление делать то, что от нас хотят, под давление соответствовать мнению общества и тому подобное. В какой-то момент, мне кажется, нас должны учить тому, что единственный человек, который создает на нас давление - это мы. Все зависит от того, как мы воспринимаем все, что происходит вокруг. Если я понимаю, например, что мне не нравятся какие-то внешние факторы влияния - я могу себя абстрагировать от них, изолировать, то есть создать себе некий вакуум для того, чтобы фокусироваться на том, что действительно важно, на ежедневной работе", - сказал Ашур.