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Бондаренко расстраивает Бущана. Шахтер открывает счет. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Горняки забивают в дебюте второго тайма

Бондаренко расстраивает Бущана. Шахтер открывает счет. ВИДЕО

Фото: Шахтар

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Практически сразу после перерыва донецкая команда исполнила угловой, позволивший оформить преимущество. Артем Бондаренко в районе одиннадцатиметровой отметки замкнул подачу ударом головой вниз по центру ворот, сменив счет в сегодняшнем матче – 0:1 в пользу гостей. Георгий Судаков записал в актив результативную передачу.

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Ассистировал на гол Георгий Судаков. Судаков отдал 4-й ассист и в чемпионате участвовал в 11-ти забитых мячах "Шахтера".

К 57-й минуте матча "горняки" уже 15 раз пробивали по воротам соперника.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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