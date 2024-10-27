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Шанс для Динамо? Крыськив получил первую в карьере красную карточку

Премьер-лига

Дмитрий досрочно покинул поле

Шанс для Динамо? Крыськив получил первую в карьере красную карточку

Фото: ФК Шахтар

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За полчаса до окончания основного времени полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив заработал удаление.

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"Горняки" открыли счет на старте второго тайма, но теперь у хозяев появились шансы на спасение этой встречи.

Для Дмитрия "Классический" стал десятым матчем в текущем чемпионате, в котором он оформил гол+пас. В предыдущие два сезона УПЛ Крыськив появлялся на поле в 46 встречах и записал в актив 17 голевых действий.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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