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Шанс для Динамо? Крыськив получил первую в карьере красную карточку
Дмитрий досрочно покинул поле
Фото: ФК Шахтар
За полчаса до окончания основного времени полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив заработал удаление.
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"Горняки" открыли счет на старте второго тайма, но теперь у хозяев появились шансы на спасение этой встречи.
Для Дмитрия "Классический" стал десятым матчем в текущем чемпионате, в котором он оформил гол+пас. В предыдущие два сезона УПЛ Крыськив появлялся на поле в 46 встречах и записал в актив 17 голевых действий.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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