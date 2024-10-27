"Это не просто экипировка, это гораздо больше": Гагарин - о новой форме Кривбасса

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о новом, третьем комплекте игровой формы команды.

- Артем Сергеевич, в игре с "ЛНЗ" наша команда вышла в новой форме. Расскажите о ней немножко больше. Почему именно эти цвета?

- Я уже говорил, что дизайн новой формы посвящен освободительной борьбе украинского народа за независимость. Борьбе, которая длится не три, не десять лет подряд, а веками. Почему именно черные и красные цвета? Ну, эти цвета очень часто использовались в украинской истории, их сочетание можно было увидеть на флагах и майовцах, в одежде и украшениях, в росписи и быту простых украинцев. Как идеологические цвета они использовались запорожскими казаками, Украинскими Сечевыми стрельцами во время Первой мировой войны. Именно красно-черный флаг поднимали солдаты УПА и сейчас наши воины идут с ним в бой. Эти цвета символизируют борьбу, сопротивление, неповиновение и путь к победе. Поэтому эти цвета как никогда актуальны, ведь борьба продолжается!

- В клубной фотосессии новый комплект красно-черной формы презентовал Бандейра. Это совпадение?

- Ну не только он, но и другие казаки: Александр, Андрей и Иван. Для нас важно было донести смыслы и показать все детали. Ведь это не просто экипировка, это гораздо больше. Кроме двух цветов, которые символизируют украинскую землю и кровь борцов, пролитую на нее в борьбе за свободу и независимость Украины. Я бы обратил внимание на шрифт... Это уникальный шрифт Рутения, признанный настоящей украинской кириллицей, которую на наших землях использовали еще до 1710 года. От автора Василия Чебаника.

Одним из важнейших элементов этой формы, как я считаю, стали строки из Молитвы украинского националиста. Которая была написана еще в 1936 году, но и сегодня этот текст остается таким же актуальным, как и почти 100 лет назад. Кроме уже знакомого всем лозунга зашифрованного в шевроне #РП, на форме был использован герб-символ освободительной борьбы украинской нации. Этот герб, как напоминание каждому, что борьба продолжается! И продолжается она, пока мы не победим!

- На форме можно увидеть необычный логотип. Отныне это новый лого?

- Нет. Не совсем. Это модернизированный, так сказать осовремененный логотип. Мы его уже использовали на тренировочной форме и получили хорошие отзывы от болельщиков. Мы только заменили мяч в середине на надпись FCKK, которую образуют шесть полосок - это не только современно выглядит, но и как-то боевитее. Но этот лого мы используем только на третьем комплекте.

- Где можно купить новую форму?

- Ну, конечно, на стадионе - офлайн и, наконец, я могу сообщить, что все желающие могут это сделать в нашем фаншопе. Да, настоящий эксклюзив для Вас: у нас со вчерашнего дня заработал сайт, где вы сможете приобрести не только футболки, а и много чего интересного. Информация прозвучала на правах рекламы.

- Спасибо за интервью. Верим, что эти цвета принесут нам удачу.

- Знаете, для Кривбасса красный и черный - это цвета в которых команда впервые завоевала бронзовые награды в далеком 1999. И вот спустя 25 лет мы снова в этих цветах. Верим в Кривой Рог! Верим в Украину!